Депутат Черновецкого горсовета за год приобрел 63 квартиры, из которых 31 – в один день

Депутат Черновецкого городского совета от «БПП» Ромео Скрипа приобрел 63 квартиры в своем городе, при этом 31 квартиру он купил в один день.

Об этом говорится на сайте общественного движения «Чесно».

Отмечается, что за квартиры депутат заплатил более 10,3 млн гривен.

«Очевидно, что депутату их продали по оптовой цене — один квадратный метр жилья ему обошелся в 5250 грн, в то время, как Минрегионстрой утвердил минимальную цену квадратного метра жилой площади в Черновцах на отметке в 7867 грн», — пишет «Чесно».

Журналисты связались по телефону с политиком, однако конкретных объяснений он не предоставил, а впоследствии избегал общения.

По данным «Чесно», Скрипа владеет строительной компанией ООО Ромтис Строй. Примечательно, что его предприятие реализует недвижимость минимум по $900 за квадратный метр.

Кроме указанных квартир, в 2016 году Скрипа приобрел еще одну квартиру в Черновцах, два жилых дома (в январе площадью 87,9 квадратных метра, а в апреле 350,1 квадрата), а также — земельные участки. Всего за недвижимость в 2016 году Скрип заплатил почти 12,1 млн грн.

«В то время как доход за год составил чуть больше чем 643 тыс грн, учитывая 381 тыс грн дохода от отчуждения недвижимости. 9 млн грн Скрипе заняли два человека, которые, скорее всего, является его родителями», — говорится в расследовании.

В своей декларации Скрипа указал, что он - конечный бенефициар ООО «Ромтис Буд» и обслуживающего кооператива «ЖСК Букстрой». Однако, по данным сервиса YouControl, он также является учредителем ООО Буд.Ин.Ком.

Всего в течение 2017 года Скрипа подал 26 форм изменений в декларацию.

«За год продал 35 объектов недвижимости, получив 13,2 млн грн дохода. Уже в июле он приобрел 48 объектов недвижимости, из них 32 квартиры — все за два дня. Потратил на покупку почти 13,4 млн грн», — сообщает автор Михаил Джоголь.