Один из крупнейших операторов мобильной связи Украины заявил о масштабном обыске

В главный офис оператора «Киевстар» в четверг, 4 января, пришли с обыском.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Петр Чернышов.

«Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постановление Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора», - написал он.



Чернышов напомнил, что компания в течение двух лет судится с Госфискальной службой, которая, по его словам, считает, что «Киевстар» недоплатил почти 1,5 миллиарда гривен в бюджет Украины.

Он утверждает, что обыск связан с делом, в котором имеется три договора, заключенных еще прошлым руководством компании.



Напомним, что АМКУ оштрафовал одного из крупнейших мобильных операторов Украины на 21 миллион гривен.