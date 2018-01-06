Порошенко задекларировал, что получил ₴1 миллион дохода от вкладов в своем банке

Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 миллион 29 тысяч 785 гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам.

Согласно сообщению о существенных изменениях в Единый государственный реестр деклараций, Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.

По данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ является Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко – первый замглавы фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко (14,94%), первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и глава ООО «Днепропетровский опытный завод «Энергоавтоматика», председатель набсовета ЧАО «Иста-Центр» Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Также акциями банка владеют сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%), супруга Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%) и Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно).

Напомним, ранее сообщалось о том, что фирмы, которые связывают с Порошенко, за год выиграли тендеров почти на 30 миллионов гривен.