Трамп попросил у конгресса $18 миллиардов на строительство стены с Мексикой

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Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что средства в такой сумме планируется выделить в течение следующих 10 лет.

Средства планируется направить на 316 миль (примерно 508 км) нового ограждения и укрепление еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.

«Если работа будет завершена, к 2027 году на более чем половине границы с Мексикой протяженностью 2000 миль будет стена или другая преграда», - отмечается в сообщении.

Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучения, по подсчетам Администрации, потребуется $8 миллиардов, еще 5 миллиардов – на новые пограничные технологии, не менее 1 миллиарда – для строительства дополнительных подъездных дорог.

По данным предварительных подсчетов, общие расходы на «стену» превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Обнародованный документ стал первым публичным предварительным подсчетом расходов США на строительство стены, о которой Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании.

После инаугурации Трамп заявил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, однако позже Мексика сама все возместит.

Катерина Вовченко

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