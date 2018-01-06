Финансирование Минобороны Украины в этом году составит 86,6 миллиарда гривен

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Общая сумма финансирования Министерства обороны Украины в 2018 году составляет 86,6 миллиарда гривен, что более чем на 20% больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в приложении №3 к Государственному бюджету Украины на 2018 год, сообщает «Корреспондент».

Расходы на руководство и военное управление Вооруженных сил Украины составляют почти 500 миллионов гривен, а на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск – 59,8 миллиарда гривен. На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования выделили 16,4 миллиарда гривен.

На медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны бюджетом предусмотрено 2,4 миллиарда гривен. Кроме этого, на строительство и приобретение жилья для военнослужащих выделено 857,6 миллиона гривен.

На подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, повышение квалификации и переподготовку военных специалистов и государственных служащих, начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи выделяется 2,8 миллиарда гривен. Статья расходов на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов составляет 534 миллиона гривен.

Расходы Минобороны на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства составляют 2,7 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что должностные лица госконцерна «Укроборонпром» вывели со счетов предприятия 200 миллионов гривен.

Вадим Богданов

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