В Николаеве пограничники изъяли на иностранном судне 89 психотропных таблеток

В Николаеве 5 января в пункте пропуска для морского сообщения «Днепро-Бугский морской торговый порт» пограничники и таможенники изъяли на иностранном судне 89 таблеток с содержанием психотропных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского пограничного отряда.

Во время оформления иностранного судна пограничники отдела «Николаев» совместно с представителями ГФС обнаружили медицинские препараты, которые запрещено провозить через государственную границу.

«89 таблеток с содержанием психотропных веществ находились в одной из кают судна и не были заявлены капитаном. В дальнейшем обнаруженные медикаменты изъяли представители Николаевской таможни ГФС», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пограничники обнаружили на иностранном судне марихуану.