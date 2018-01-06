У Стерпула аэропорт строили, строили, а получать миллионы киевлян пристроили?

…Самого главного глазами не увидишь...

(Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»)

По результатам социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» более половины николаевцев поддерживают возрождение николаевского аэропорта. Возможно поэтому, в не так давно ушедшем году, этой теме было посвящено так много разговоров. Многие радовались маленьким победам новой команды коммунального предприятия, другие желчно злорадствовали по поводу того, что открытие возрожденного аэропорта, точнее аэродрома, несколько раз переносилось.

Одним из последних заявлений о том, когда все-таки «полетим», стали слова народного депутата Давида Макарьяна, который пообещал, что «под елочку николаевцы получат новый аэропорт, а к марту и регулярные рейсы». В эфире этой же программы, запись которой была обнародована в начале декабря, нардеп сообщил следующее:

– Взлетная полоса, по экспертизе, входит в пятерку лучших полос Украины. Мелкие вопросы – по забору, по GPS-датчикам – это всё налажено. Сам терминал 6200 квадратных метров, на данный момент восстановлена ровно половина – порядка 2700-2900 квадратных метров.

Вот тут и возникает основной вопрос: за какой счет, кем и на основании чего было проведено восстановление терминала, а иными словами здание аэровокзала? Ведь только на днях, 4 января, был проведен аукцион, на котором была определена фирма, которая выполнит капитальный ремонт здания николаевского аэровокзала.

С самим тендером тоже произошла странная штука. Объявлен он был 22 ноября и первоначально торги должны были состоятся ориентировочно 12 декабря, так как согласно ЗУ «О публичных закупках» (статья 10) срок до дня раскрытия тендерных предложений – 30 дней. Но что-то пошло не так, и уже 4 декабря тендерный комитет под руководством заместителя его главы - Максима Карпина, вносит первые изменения в ТД. Заключаются они, судя по всему в следующем: в новой редакции исчезла нумерация всех планируемых работ. Несущественные изменения, по типу смены секретаря тендерного комитета, смены сроков завершения работ (первоначально их необходимо было закончить до 25 декабря, а в финальном варианте ТД - до 1 декабря 2018 года) и т.п. позволили несколько раз переносить дату аукциона. И в результате он прошел на две недели позже запланированного. Зачем было вносить формальные изменения в ТД, чтобы отсрочить торги – вопрос интересный. Но гораздо интереснее другое – результат самого аукциона.

Наверное, все помнят, как где-то в середине лета, депутатов и чиновников Николаевского городского совета дружно повезли на фуршет в аэпорт посмотреть на то, как завершены работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы. Тогда это было сделано с одной целью – убедить городских депутатов найти в бюджете Николаева несколько десятков миллионов на то, чтобы продолжить возрождение аэропорта. В тот момент затея увенчалась успехом, и в середине сентября депутаты внесли изменения в бюджет Николаева и выделили 24 миллиона на аэропорт. Примечательно, что все присутствующие на празднике в аэропорту выдели, как там вовсю проводятся капитальные работы по ремонту здания аэровокзала. В комментарии изданию «НикВести» нардеп Макарьян, не скрывал и того, кто именно занимается этими работами.

– Сегодня у нас 24 августа, на аэровокзале ремонт идет, у нас есть генеральный подрядчик Григорий Стерпул, это к нему нужно задавать вопрос, он мне обещал вчера (22 августа, - прим.) на совещании в обладминистрации, что ему нужно 2 месяца. Полоса у нас готова, светосигнальное оборудование в течение полутора месяца будет стоять. Для того, чтобы получить сертификат и начать уже деятельность, – говорил тогда Макарьян.

Самое любопытное, что тогда оснований для проведения там работ у Стерпула не было. По крайней мере, в официальных источниках указывалось только то, что его фирма по договору восстанавливала забор вокруг аэропорта, а если тендер на капремонт аэровокзала был проведен только вчера, то что же на самом деле там делала «Житлопромбуд-8»? И каким образом теперь, когда директор аэропорта Михаил Галайко, находится в статусе подозреваемого в даче взятки, Стерпул будет доказывать, что это его фирма уже восстановила аэропорт? Ведь люди из его окружения утверждают, что работы практически завершены.

Пока ответа на этот вопрос нет, малоизвестная киевская фирма «ЕИС», получила решение тендерного комитета о том, что КП готово подписать с ними договор на капремонт здания аэровокзала.

И если кому-то кажется, что данная фирма попала на аукцион случайно, то предлагаю обратить внимание на одно маленькое совпадение. Все дело в том, что учредителями фирмы «ЕИС», с уставным фондом в пять тысяч гривен, являются Светлана Цикун и Юрий Толстых. При этом официально фирма зарегистрирована на улице Киевской 77/5 (с. Тарасовка, Киевской области). По этому же адресу находится ООО «Европеум Центр», учредителями которой является все та же Светлана Цикун и Николай Судоргин, который согласно записи в ЕГРПОУ, обладает правом подписи финансовых документов и в фирме-победителе ООО «ЕИС».

Примечательно, что в 2014 году человек с таким же именем и фамилией входил в Наблюдательный совета при ГФС, как директор благотворительного фонда «Федерация Еврейских Общин в столице Украины», а человек с фамилией, которая не так давно стала известна для Николаева, входит в попечительский совет Днепропетровской еврейской общины (Александр Крейнин - отец Дмитрия Крейнина, который не так давно стал членом исполкома Николаевского горсовета). Учитывая то, что нардеп Макарьян, который возглавляет рабочую группу по восстановлению николаевского аэропорта, не так давно зажигал свечи Хануки - может нарисоваться определённая картина. Эти совпадения ничего не доказывают, просто заставляют задуматься.

Складывая пазлы, из которых должен получится восстановленный аэропорт, настораживает слишком много моментов. Тендер на ремонт проводят после того, как задерживают на предложении взятки директора аэропорта Михаила Галайко. Вспоминая то, что аукцион несколько раз переносили, можно предположить, что ждали, пока Стерпул завершит все работы и ждали момента, когда Галайко, пожалуй, единственный гарант того, что это «Житлопромбуд-8» выполнил капремонт, исчез с горизонта. Также неясным остаётся вопрос того, будет ли с ЕИС подписан договор на проведение капремонта аэровокзала, который по словам многих уже завершён. Или сложится такая же история, как с подобной победой этой фирмы в тендере аэропорта Борисполь?

Все может быть, но какой ценой и кто её заплатит? Учитывая то, что восстанавливают аэропорт за бюджетные деньги очевидно одно - платить будут из наших налогов. Однако, если с фирмой ЕИС все же подпишут договор, то получится, что аэропорт был восстановлен за деньги Стерпула или того, кто их ему одолжил.

В любом случае, как бы не завершилась история ясно одно - кто-то пытается нажиться на теме восстановления аэропорта. Вряд ли мы до конца поймем, кто именно и как, но вокруг всего, что происходит в Баловном, уж слишком много белых пятен, которые, если к ним присмотреться, окажутся грязью. Это не может не огорчать, особенно учитывая то, что сейчас аэропорт возглавляет летчик-герой Владислав Волошин. Интересно, он понимает, во что его втягивают?

Безусловно, аэропорт Николаеву необходим. В наше время, где время - это деньги, сократить затраты на передвижение из точки в точку в несколько раз - то, о чем мечтают многие. Вот только когда смотришь на то, каким образом хорошая идея превращается в жизнь, то невольно задумываешься о том, будет ли она до конца облечена в форму. Хочется верить...