Тендер на ремонт николаевского аэровокзала: Работы до торгов проводила николаевская фирма, а победу отдают киевской

Ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

Об этом в публикации «У Стерпула аэропорт строили, строили, а получать миллионы киевлян пристроили?» для блога на «Преступности.НЕТ» пишет журналист Александра Ющишена-Вязникова.

Указанное предприятие уже получило решение тендерного комитета о том, что КП готово подписать с ними договор на капремонт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аукцион по определению фирмы, которая выполнит капитальный ремонт здания николаевского аэровокзала, состоялся только 4 января 2018 года. И победу одержала киевская компания с ценой в 102 миллиона 233 тысячи гривен.

«Наверное, все помнят, как где-то в середине лета, депутатов и чиновников Николаевского городского совета дружно повезли на фуршет в аэпорт посмотреть на то, как завершены работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы. Тогда это было сделано с одной целью – убедить городских депутатов найти в бюджете Николаева несколько десятков миллионов на то, чтобы продолжить возрождение аэропорта. В тот момент затея увенчалась успехом, и в середине сентября депутаты внесли изменения в бюджет Николаева и выделили 24 миллиона на аэропорт. Примечательно, что все присутствующие на празднике в аэропорту выдели, как там вовсю проводятся капитальные работы по ремонту здания аэровокзала», - говорится в публикации блога.

В комментарии изданию «НикВести» народный депутат Украины Давид Макарьян, который состоит в рабочей группе при Николаевской облгосадминистрации по восстановлению аэропорта, не скрывал и того, кто именно занимается этими работами.

– Сегодня у нас 24 августа, на аэровокзале ремонт идет, у нас есть генеральный подрядчик Григорий Стерпул (владелец «Житлопромбуд-8»), это ему нужно задавать вопрос, он мне обещал вчера (23 августа, - прим.) на совещании в обладминистрации, что ему нужно 2 месяца (для окончания работ – прим.). Полоса у нас готова, светосигнальное оборудование в течение полутора месяца будет стоять. Для того, чтобы получить сертификат и начать уже деятельность, – говорил тогда Макарьян.

Как отметила журналист, с самим тендером по определению подрядчика для уже проведенного ремонта аэровокзала произошла «странная штука».

«Объявлен он был 22 ноября и первоначально торги должны были состоятся ориентировочно 12 декабря, так как согласно ЗУ «О публичных закупках» (статья 10) срок до дня раскрытия тендерных предложений – 30 дней. Но что-то пошло не так, и уже 4 декабря тендерный комитет под руководством заместителя его главы - Максима Карпина, вносит первые изменения в ТД. Заключаются они, судя по всему в следующем: в новой редакции исчезла нумерация всех планируемых работ. Несущественные изменения, по типу смены секретаря тендерного комитета, смены сроков завершения работ (первоначально их необходимо было закончить до 25 декабря, а в финальном варианте ТД - до 1 декабря 2018 года) и т.п. позволили несколько раз переносить дату аукциона. И в результате он прошел на две недели позже запланированного. Зачем было вносить формальные изменения в ТД, чтобы отсрочить торги – вопрос интересный», - говорится в блоге.

Кроме того, по мнению Александры Ющишена-Вязникова, можно проследить связь киевской фирмы-победителя с недавно ставшим членом исполнительного комитета Николаевского горсовета Дмитрием Крейниным.