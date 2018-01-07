В Николаевской ОГА подбили итоги ремонтов за 2017 год: деньги по двум объектам в рамках финансирования из ГФРР вернулись в Госбюджет

В 2017 году не весь запланированный объем работ по капитальному строительству и реконструкции объектов в Николаевской области был выполнен. В частности, речь идет о срыве работ на двух объектах за счет средств из Государственного фонда регионального развития. Неиспользованные деньги вынуждены были вернуть.

Об этом стало известно 5 января в ходе совещание о состоянии выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции ряда объектов в 2017 году под руководством заместителя председателя Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, передает пресс-служба администрации.

«Благодаря подходу, направленному на качество работ, который был предложен подрядчиками и одобрен руководством ОГА, часть средств была возвращена в Госбюджет. Это, в свою очередь, позволило сохранить финансовый ресурс, а не бездумно потратить его на реализацию проектов, что фактически не отвечали актуальным требованиям и потребностям», - отметили в ОГА.

По мнению Гайдаржи, ни один объект не был сделан «для галочки». Отмечается, что часть проектов, которые не были реализованы в 2017-м году, перенесены на 2018-й.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.

С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.

Напомним, что Николаевский областной совет намерен обратится к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.