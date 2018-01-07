Исландия стала первой страной, в которой компании обязали платить одинаковую зарплату женщинам и мужчинам

В Исландии местные компании обязали выплачивать женщинам такие же зарплаты, как и мужчинам на аналогичных должностях.

Об этом сообщает Birdinflight, ссылаясь на CNN.

Теперь компании должны будут отчитываться перед властями о том, что женщины получают такие же зарплаты, как их коллеги-мужчины на аналогичных должностях. Если выяснится, что принцип равенства не соблюдается, то их ожидают штрафы — около $500 ежедневно.

Вместе с тем работодатели могут поощрять тех или иных сотрудников прибавками и премиями, однако в таком случае придется доказать, что это никак не связано с ущемлением гендерных прав.

Отмечается, что Исландия — первая страна в мире, где был принят подобный закон. Это решение — часть государственной программы по преодолению разрыва в оплате труда мужчин и женщин. По данным на 2014 год, женщины в Исландии в среднем получали лишь 78,5% заработной платы мужчин.

Напомним, что ранее Швеция выделила €5 миллионов на утверждение гендерного равенства в Украине.