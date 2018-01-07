«Рабочих осталось очень мало, в основном – руководители», - глава профсоюза «НСЗ», где долги по зарплатам выросли до 65 миллионов

Николай Головченко По состоянию на сегодняшний день на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) осталось 585 работников, из которых большинство – представители аппарата, а не производственного звена.

Об этом в эфире областной государственной телерадиокомпании «Николаев» рассказал глава профсоюза завода Николай Головченко.

Как известно, в последнее время работники ГП несколько раз перекрывали движение по Варваровскому мосту в Николаеве из-за непогашения задолженности по заработным платам за три года. По словам Головченко, на данный момент долг вырос до 65 миллионов гривен.

- Конечно, у нас рабочих осталось очень мало, в основном – руководители. Ну, тут… это говорит об отсутствии заказов. Потому что рабочий сидеть не будет, он найдет себе работу. Остались патриоты, будем так говорить, - сказал он.

Вместе с тем он считает, что даже с таким количеством работников завод может заниматься судоремонтом. А не увольняются оставшиеся, по его мнению, из-за страха.

- Люди работают и боятся, что как только покинут территорию завода, то о них забудут и никогда перед ними задолженность не закроют, - сказал Николай Головченко. Задолженность перед некоторыми сотрудниками до 200 тысяч гривен... Из-за этого люди боятся покинуть этот завод, особенно пенсионеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в «Укроборонпроме» заявили, что за последние 11 лет на «Николаевском судостроительном заводе» не построили ни единого судна.