В Минюсте заявили о намерении ввести биткоин «в рамки легального поля» в Украине

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что нашумевшую криптовалюту биткоин необходимо ввести в рамки легального поля в Украине.

Об этом шла речь в его интервью «Сегодня».

«В мире биткоин – это уже явление, которое формирует большую часть рынка транзакций, в том числе транзакций с товарами и денежными средствами, это факт. Вы видите, что уже заключаются и первые смарт-контракты, где товары продаются за эту валюту. Это уже свершившийся факт», - начал министр.

По его словам, в Украине так или иначе будут проходить сделки с биткоином, поэтому лучше сразу это урегулировать на государственном уровне.

«Любое государство, любая международная организация должна реагировать на общественные отношения, которые возникают. У государства нет другого варианта, если это уже становится общественным явлением. Или даже трансгосударственным общественным явлением. Как нормировать эти отношения? Разработать механизм. В противном случае это будут отношения вне закона. Но они все равно будут. Потому что это уже стало общественным явлением. По моему убеждению, Украина должна совместно с Европейским союзом и США дать унифицированную правовую оценку такому явлению как биткоин. И ввести его в рамки легального поля», - утверждает Петренко.

Также он добавил, что Министерство юстиции также готово работать над правовой оценкой биткоина.

«Насколько мне известно, Минфин, Национальный банк и другие регуляторы этим активно занимаются. Когда будут соответствующие наработки наших коллег, мы также готовы приобщиться к такого рода инициативе», - подытожил министр.

Напомним, в парламенте Австралии предложили признать биткоин официальной валютой.