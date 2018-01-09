И.о. мэра Николаева заявила, что ей не до проверки, как использовали 24 миллиона на ремонт аэропорта: «Нам бы рассмотреть наши дела»

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Николаева Татьяна Казакова заявила, что лично ей не до того, чтобы проверять, как использовали 24 миллиона из бюджета города при ремонте аэропорта.

Свое мнение по этому поводу она высказала журналистами во вторник, 9 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Городской совет может инициировать всё что угодно, и обращаться в Верховную Раду, в область – всё что угодно. Давайте говорить о том, какой результат после этого. Я вчера вышла на работу и пересмотрела всю входящую почту, так вот 50% — это запросы прокуратуры и из полиции, процентов 30 – это жалобы, у нас в этом году, скорее всего, будет очень много всяких уголовных дел. Поэтому, честно говоря, лично мне не до того, чтобы обращаться в область и пересматривать. Если там будет вестись уголовное дело, то всё равно на это надо два-три месяца. Когда оно закончится, мы всё узнаем. Нам бы рассмотреть наши дела и посмотреть, чтобы у нас было всё в порядке, - заявила она.

Как известно, на восстановление Николаевского аэропорта немалые суммы денег были выделенырайонными советами области. При этом областной совет при перераспределении свободных остатков добавил в статут коммунального предприятия 50 миллионов гривен. Еще 24 миллиона было выделено из городского бюджета Николаева на восстановление аэропорта.