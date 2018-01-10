На Николаевщине у фермера хотят отобрать арендованную землю, которую он использовал не по назначению

В Арбузинском районе Николаевщины прокуратура будет судиться с фермером, который не выполнил условия договора аренды земельного участка – использовал его не по целевому назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В апреле 2015 года фермер и Главное управление Госземагентства в Николаевской области заключили договор аренды земельного участка площадью 28 гектаров и стоимостью 136 тысяч гривен на территории Ивановского сельского совета. Целевое назначение этого участка – сенокошение и выпас скота.

«Арендатор в нарушение условий указанного договора засеял земельный участок пшеницей, что является нецелевым использованием земель. Нецелевое использование арендованного участка приводит к ухудшению качества почв и истощению земель, а также занижению размера арендной платы», - сообщили в ведомстве.

С целью устранения нарушений прокуратура в декабре направила иск о досрочном расторжении договора аренды и возвращении земельного участка государству.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине прокуратура судится из-за земли, переданной в пользование сельхозпредприятию.