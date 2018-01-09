Минфин намерен обязать богачей подавать спецдекларацию

Министерство финансов разработало законопроект, которым предлагается ввести в законодательство термин «лицо с высокими доходами» и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию.

Документ обнародован на сайте Минфина.

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести физическое лицо - резидента, которое соответствует одному из критериев:

- является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) крупного налогоплательщика;

- прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;

- общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 миллионов гривен.