Кипрский суд запретил Ахметову тратить больше 20 тысяч евро в месяц

Украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц.

Об этом идет речь в решении окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов бизнесмена по делу «Укртелекома», сообщает «Цензор.НЕТ».

В частности в судебном решении отмечается, что ответчики могут «использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов».

Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления «Родовид банка» Денису Горбуненко.

В Raga утверждают, что продали «Укртелеком» Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.

В Raga также приводят список активов Ахметова, которые могут быть заморожены в случае соответствующего решения национальных судов.

В него входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка «ПУМБ», 100% акционерного капитала «СКМ-Инвест», «СКМ Спорт Лимитед» (Кипр), 90,25% акционерного капитала «Стадион «Шахтер», 100% акционерного капитала «СКМ Менеджмент» (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы «Эста» (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО «Донецкгормаш», 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией «Веско» -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы «Параллель» (автозаправки), 100% «СКМ Финанс», 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.

Напомним, 5 января кипрский суд заморозил активы Ахметова на $820 миллионов по делу «Укртелекома».