«Укргазбанк» выдаст кредит на миллиард гривен российским бизнесменам, близким к Кремлю

Государственный «Укргазбанк» одобрил кредит в размере 910 млн грн (около $33 млн) ЧАО «Премьер Палац», которое входит в группу VS Energy, которой владеют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Об этом сообщает «Лига».

Информация о займе появилась в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, 22 декабря 2017 года акционеры ЧАО «Премьер Палац» одобрили заключение генерального кредитного соглашения с «Укргазбанком» на 910 миллионов гривен. В залог по займу ЧАО оставляет здание гостиницы «Премьер Палац» в Киеве, рыночная стоимость которого составляет 979,5 миллионов гривен. Другие условия кредитного соглашения в сообщении не раскрываются.

Как известно, 62,2% ЧАО «Премьер Палац» принадлежат кипрской «Pumori Enterprises Investments Ltd», а 29,1% — «Восточно-Европейской отельной компании», которая зарегистрирована в Киеве.

Номинальными владельцами бизнеса являются граждане Латвии Дидзис Берзинис и Вилис Дамбинис, гражданка Словакии Наталья Селиванова и гражданин Германии Геннадий Соколов.

Отметим, что Александр Бабаков — бывший вице-спикер Госдумы РФ. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма. Он находится в санационных списках ЕС и США, однако Украина не вводила санкции против него.