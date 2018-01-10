Николаевский морпорт отдал 380 миллионов на строительство причала – тендер выиграла фирма-«прокладка»

Администрация Николаевского морского порта 27 декабря по результатам тендера заказала у ООО «Гидрострой Украина» строительство причала №8 за 379 миллионов 920 тысяч гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші», которые называют «Гидрострой Украина» фирмой-«прокладкой».

К концу 2019 года в порту построят причал и выполнят дноуглубительные работы под конструкцию причала и для формирования откоса на операционной акватории. Строительные работы на 73% стоимости договора выполнит субподрядчик ООО «Строительная компания «Промстройсервис», а дноуглубление на 23% - ООО «Ван Оорд Украина». На дноуглубление приходится около 87 миллионов 380 тысяч гривен, оно может стоить 1185 гривен за кубометр, что в четыре раза дороже всех контрактов на дноуглубление, которые заключали портовики в последние годы и даже во времена Януковича. Остальные 4% цены сделки пойдет на услуги генподрядчика, подводно-технические работы от ООО «Иния» и устройство сетей связи от ООО «Компания «Планета-Юг».

По итоговой ведомости ресурсов наибольшую сумму в 82 миллиона 810 тысяч гривен отписали на металлические шпунты. Еще 23 миллиона 740 тысяч гривен отведено на металлические сваи. Также закупят песка на 25 миллионов 250 тысяч гривен. Гарантийный срок составляет десять лет, а обеспечение выполнения договора – 2,5% от его суммы. На заработную плату пойдет 3 миллиона 590 тысяч гривен, на прибыль отведен 1 миллион 250 тысяч гривен.

Предложение победителя было на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки. Единственным конкурентом стало николаевское ООО «Пивденьтрансбуд» Марины Коваленко во главе с Николаем Курочкой. Столичный «Гидрострой Украина» с уставным капиталом 1 тысячу гривен принадлежит Елене Чарченко, директором является Игорь Толстых. Фирма приходила на торги по причалу морпорта Одессы, но тогда ее не допустили к аукциону.

Главный субподрядчик «СК «Промстройсервис» из Одесской области записан на кипрскую компанию «Френвер Файненс Лимитед». Сейчас директором является Алексей Белосохов, а ранее им был Валерий Дробинко. Другой субподрядчик «Ван Оорд Украина» принадлежит компании «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нидерланды).

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал на 76 миллионов фирму, которая проводила скандальное дноуглубление в Николаеве.