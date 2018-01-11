Новые заместители мэра подали свои декларации – самым богатым оказался Садыков

Новые заместители Николаевского городского головы заполнили декларации и обнародовали свои сбережения и имущество.

Соответствующие данные чиновников размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Как известно, и.о. городского головы Николаева Татьяна Казакова 15 декабря направила председателям фракций и постоянных комиссий горсовета свои предложения по заместителям мэра и персональному составу исполнительного комитета горсовета. Уже 21 декабря на сессии горсовета депутаты поддержали предложенные Казаковой кандидатуры.

Владимир Крыленко Первый заместитель Николаевского городского главы, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете, экс-глава управления СБУ в Николаевской области Владимир Крыленко в своей декларации указал два земельных участка в курортных прибережных поселках на Одесчине – на восемь соток в селе Санжейка и участок супруги площадью в шесть соток в селе Фонтанка.

В Николаеве Крыленко и его семья не имеют жилья, но в Одессе жена нового первого вице-мэра имеет две квартиры на 76,8 и 86,1 квадратных метра. Также на жену Светлану зарегистрировано два других помещения в Николаеве (652,5 и 909,4 квадратных метра) и одно в Одессе (115,7 квадратных метров). На жену Владимира Крыленко также зарегистрированный «BMW X5» 2015 года выпуска.

Среди доходов Крыленко указал, что получил в 2016 году 125 тысяч 208 гривен пенсии, 157 тысяч 689 гривен зарплаты в Николаевском национальный университет имени Сухомлинского и 1,3 миллиона в качестве наследства. Также Крыленко указал подарок в негрошовой форме в 65 гривен. Его супруга, соучредитель одесской фирмы «Кастом», за год получила доход от бизнеса в размере 652 тысячи 600 гривен.

В банке жена Крыленко хранит 100 тысяч долларов США, а наличкой – 240 тысяч гривен. Владимир Крыленко также имеет наличные сбережения в сумме 75 тысяч гривен.

Отметим, что в день подачи декларации Владимир Крыленко также заполнил форму изменений, в которой указал, что с 27 ноября 2017 года владеет еще и земельным участком на два гектара в николаевском районе.

Александр Садыков Вице-мэр по транспортным вопросам, экс-губернатор Николаевщины, Александр Садыков в столице имеет квартиру на 190 квадратов. В Козине под Киевом на его фирму Садыкова зарегистрирована дача на 22,1 квадратных метра, там же еще одно нежилое помещение на 139 квадратов и участок почти на четыре сотки. В Николаеве Садыков бесплатно пользуется квартирой Садыковой Светланы Михайловны на 72 квадрата.

В Киеве у Садыкова также есть 503,8 квадратных метров нежилой площади в админздании и шесть машиномест в подземном паркинге дома, на которых может оставить свой «Mercedes-Benz S 500» 2006 года выпуска, а его жена Анна Пискунова – «Porsche Cayenne» 2012 года выпуска. Также в столице у жены Садыкова есть офис на 105,4 квадрата.

Александр Садыков также внес в свою декларацию диамант, наручные часы «Breguet», «Uzwerk», «Ulis Nardin» и охотничье ружье «Merkel». Задеклаировать он также решил шубу жены, а также ее кольцо и сережки. Отметим, что в декларации неуказанна стоимость вышеописанного движимого имущества.

В 2016 году Садыков продал некой Ольге Грищенко недвижимость за 4 миллиона 221 тысячу гривен, а также отдал фирме «Ре-Но» имущество в лизинг на 226 тысяч гривен и еще получил от этой же фирмы 67,8 тысяч гривен. Его супруга принесла за год принесла в семью 300 тысяч гривен за занятие предпринимательской деятельностью и 4 миллиона 18 тысяч 67 гривен от продажи недвижимости.

Садыков хранит наличными 5 миллионов 200 тысяч гривен долларов США, один миллион гривен и ценные металлы на 400 тысяч 700 гривен. Также он одолжил кому-то 771 тысячу гривен, но при этом сам еще должен банку за кредит 166 тысяч 53 евро. Супруга Садыкова также хранить деньги наличными и собрала уже 200 тысяч долларов США.

Юрий Андриенко Новый вице-мэр города Николаева по архитектурным и земельным вопросам Юрий Андриенко в Николаеве владеет четвертой частью квартиры на 60,9 квадратных метра и гаражом. Также у Андриенко есть земельный участок на 10 соток в поселке Матиясово Березанского района. Чиновник ездит на «Ford Kuga», который приобрел в 2013 году за 255 тысяч 900 гривен.

В 2016 году Юрий Андриенко получил 45 тысяч 909 гривен пособия по безработице и 8 тысяч 921 гривен процентов с вклада в 6 тысяч 699 евро.

Заместитель городского головы Юрий Степанец, который теперь будет курировать сферу ЖКХ, внес в декларацию две квартиры в Николаеве. Одной, площадью в 22,5 квадратов, владеет его жена Татьяна, а вторую, на 44,7 квадратных метра, она владеет совместно с матерью и некой Кариной Николенко. Также супруга вице-мэра имеет в Николаеве дачу площадью 50,6 квадратных метров с земельным участком в пять соток.

Юрий Степанец На жену Степанца зарегистрирован и автомобиль «Renault Sandero» 2013 года выпуска и легковой прицеп.

Среди доходов за 2016 год Юрий Степанец указал 1 тысячу 131 гривну зарплаты в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и полученную уже в горсовете зарплату в 191 тысячу 89 гривен. Также Степанцу за год подарили 200 гривен и еще два подарка в неденежной форме на 506 гривен.

Жена за год от предпринимательства принесла в семью 936 тысяч 211 гривен, а теща – 15 тысяч 543 гривны пенсии.

Также супруга заместителя мэра хранит 35 тысяч долларов США, 25 тысяч евро и 250 тысяч гривен наличными, а также ей должны занятые 18 тысяч евро. Сам Юрий Степанец накопил наличкой 20 тысяч долларов США.

Сергей Диндаренко Заместитель городского головы по финансовым и экономическим вопросам Сергей Диндаренко вместе с семьей имеет в Николаеве квартиру площадью 68,2 квадратных метра, а его жена – дом в 346,6 квадратов с участком на 14,32 соток. Также в селе Новопетровка Снигуревского района Сергей Диндаренко имеет участок на 3,5 гектара.

Сергей Диндаренко владелец двух «Mercedes» ­– «E200 D» 1994 года выпуска и «S350» 1996 года выпуска. На его жену также оформлен «Mercedes Vito» 2004 года выпуска.

За работу в Николаевской филии госпредприятии «Администрация морских портов Украины» в 2016 году Диндаренко заработал 355 тысяч 115 гривен, а в Николаевской областной коллегии адвокатов – 3 тысячи 51 гривну. Кроме того, 5 тысяч 204 гривны он получил за аренду имущества, а его жена за преподавание в Черноморском национальном университете 68 тысяч 915 гривен.

Кроме того, Сергей Диндаренко хранит наличными 18 тысяч долларов США, а его жена – 5 тысяч долларов.

Напомним, что Владимир Крыленко и Александр Садыков до сих пор не назначены на должности заместителей городского головы Николаева. Причина в том, что Антон Турупалов до сих пор не уволен с должности заместителя мэра и находится на больничном, а Андрей Дадиверен ушел в отпуск.

Отметим, что подробнее о кандидатах на должности вице-мэров можно прочитать в материале «Список Казаковой»: коллективная без/ответственность (нужное подчеркнуть)».