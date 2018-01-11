В Николаеве суд оштрафовал фирму, которая не использовала всю «субвенцию Жолобецкого» на ремонт внутриквартальных проездов

Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с ООО «Телус» 37 тысячи гривен в пользу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета за ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт внутриквартальных проездов в конце 2016-го года.

Об этом сообщили в пресс-службе Хозсуда Николаевской области.

Отмечается, что 14 декабря 2017 года Хозсуд частично удовлетворил соответствующий иск. При этом штраф и пеня были уменьшены на 90%.

Как следует из материалов дела, ООО «Телус» просрочил выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных проездов на общую сумму более миллиона гривен, что подтверждается отсутствием актов приема выполненных работ.

«Суд, принимая решение, учел, что смещение сроков выполнения работ произошло вследствие неблагоприятных погодных условий, это подтверждается справкой Николаевского областного центра по гидрометеорологии. Надлежащее выполнение работ по капитальному ремонту в период с 1 ноября 2016-го по 31 декабря этого же года было возможно только на протяжении 15 дней, - говорится в сообщении. - Кроме того, работы по договору не могли быть начаты подрядчиком до предоставления заказчиком Декларации о начале выполнения строительных работ. Также суд принял во внимание, что фактическое выполнение ответчиком работ составило 56%, а также были приняты во внимание предупреждения последнего от Департамента ЖКХ о необходимости приостановки работ в связи с неблагоприятными погодными условиями».

Сумма, на которую не были выполнены подрядные работы по договору, была возвращена в конце 2016 году в Госбюджет Украины, а это, по мнению суда, подтверждает то, что ни истец, ни Государственный бюджет не получили ущерб указанным договором.

фото - из архива

Напомним, ранее сообщалось о том, что согласно заключенному договору, ООО «Телус» обязалось до 31 декабря 2016 года выполнить капитальный ремонт внутриквартальных проездов по адресам улица Адмиральская 2а, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 до улицы Артиллерийская, 2. За эти работы фирма должна была получить 3 миллиона 111 тысяч 108 гривен. Проезды улаживались брусчаткой.

В комментарии «Преступности.НЕТ» нардеп Александр Жолобецкий сообщал, что это по его инициативе на указанные работы выделили деньги из Госбюджета.

- В виду того, что деньги пришли позже, чем мы ожидали, в виду того, что Департамент ЖКХ, на мой взгляд, не очень быстро отработал, подрядчики не успели закончить в прошлом году. Ну, и погодные условия не позволили. При этом субвенция, к моему большому сожалению, из-за бюрократических проволочек, ушла назад в Госбюджет. На мой взгляд, если бы не бюрократия, то мы бы все успели, но «маємо те, що маємо», - говорил он тогда.

При этом нардеп заверял, что начатые работы будут доведены до конца.