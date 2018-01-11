В Николаевской ОГА рассказали, как потратили 40 миллионов «городских» денег на спорткомплекс в парке Победы

В Николаеве использовали почти 40 миллионов гривен субвенции из бюджета города на строительство спорткомплекса в парке Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Ранее, в апреле 2017 года городской совет выделил 40 миллионов 170 тысяч гривен как субвенцию в бюджет области на строительство спортивного городка. Эти деньги использовали на оплату работ, фактически выполненных в 2013-2016 годах, а также работ, выполненных в 2017 году. Как отметил вице-губернатор Валентин Гайдаржи, ранее указанные работы не были профинансированы в связи с отсутствием средств, которые должны были поступить из государственного бюджета.

- На сегодня, после получения двух соответствующих судебных решений и на основе проверки и выводов торгово-промышленной палаты профинансированы предварительно выполненные в 2013-2016 годах работы на сумму 25 миллионов 671 тысяча гривен согласно расценкам предыдущих лет, - рассказал Гайдаржи.

Фактически выполненные в 2017 году работы оплатили на сумму 14 миллионов 141 тысяча гривен. Экономия в 355 тысяч гривен связана с тем, что оплата за технический и авторский надзор строительных работ не осуществлена​, ведь соответствующая специальная проверка проводилась непосредственно торгово-промышленной палатой.

Напомним, что спортивный комплекс в парке Победы Николаевская ОГА хочет передать в коммунальную собственность Николаева. Передача целостного имущественного комплекса уже согласована Министерством экономического развития и прорабатывается Министерством образования. Николаевский городской совет принял решение об обязательствах по использованию имущества спорткомплекса исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

Отметим, что работы по строительству объекта выполняло ПАО «Жилпромстрой-8», которым руководит Григорий Стерпул.