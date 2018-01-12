Чиновники из Баштанки купили газа на 2,26 миллиона гривен у фирмы, связанной с окружением Авакова

Коммунальное учреждение «Баштанский районный сервисный центр по обслуживанию учреждений образования» Баштанского районного совета 2 января по результатам тендера заказал у ООО «Укртранссервис-Групп» природного газа на 2,26 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Сначала по итогам аукциона на 2018 год заказали 266 тысяч кубометров газа по 8475 гривен за тысячу кубометров. Это на четверть дешевле январского тарифа «Нафтогаза Украины» при условии оплаты после или в течение периода поставки, который составляет 10733 гривен за тысячу кубометров.

Однако уже 3 января объем закупки уменьшили дополнительным соглашением до 244 тысяч кубометров, а цену подняли до 9230 гривен. Основанием для этого якобы стало повышение цены на газ на рынке. 4 января в договор еще раз внесли изменения по той же причине. Объем поставки уменьшился до 220 тысяч куб. м, а цена повысилась до 10250 гривен, что лишь на 5% ниже прайса «Нафтогаза».

Таким образом, за два дня цена газа по контракту выросла на 20%. Если бы «Укртранссервис-Групп» сразу пришел на торги с окончательной ценой, он проиграл бы всем соперникам, включая сбытовое подразделение «Николаевгаза».

Такое повышение цены предусмотрено тендерным законодательством. Разрешается поднимать цену товара на 10% при наличии соответствующих рыночных колебаний. Однако в первые три дня после Нового года подобных событий ни происходило. И заказчик не обнародовал подтверждающие справки по таким изменениям рыночной цены газа. Цена сделки была на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,81 миллиона гривен. Конкурентами были ООО «АС», ООО «Укр Газ Ресурс» и ООО «Николаевгаз сбыт».

Харьковский «Укртранссервис-Групп» с уставным капиталом 5 тысяч гривен был создан в июле 2015 года. Он принадлежит экс-главе Дергачевской райгосадминистрации Николаю Веретейникову и его экс-заместителю на этом посту Екатерине Каратаевой. Веретейников был назначен председателем РГА в мае 2014 года, осенью того же года он выдвигался в нардепы, сетуя в своей предвыборной программе на высокие цены на газ для населения в результате передачи энергетической и газовой сфер в частные руки.

Веретейников также владеет ООО «Монолит» вместе с экс-нардепом от «Батьківщины» Виталием Даниловым, помощником которого он был во время 6-го созыва парламента. Данилов является бизнес-партнером нардепа от «Народного фронта» Игоря Котвицкого по ООО «Сахалинское», а того в свою очередь называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова. Во времена Януковича Данилов возглавил харьковскую организацию «Батьківщины» после того, как ее тогдашний председатель Аваков был вынужден бежать от уголовного дела в Италию. Всего с августа 2016 «Укртранссервис-Групп» получил подрядов на 225,9 миллиона гривен.

Напомним, что на Николаевщине сельсовет купил антрацит по $270 за тонну, хотя в Украину его привозят по цене в $113.