Российский бизнесмен купил две электростанции, чтобы майнить биткойны

В России частный инвестор приобрел две электростанции для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. Требования законодательства и сравнительно низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров, но в данном конкретном случае может помешать низкая эффективность старых ТЭС.

Речь идет о Кизеловской ГРЭС (Пермский край, 23,6 МВт) и Сарапульской ТЭЦ (Удмуртия, 10 МВт). Алексей Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект – создание дата-центра.

Операционная эффективность этих двух станций очень низкая – расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме. Затраты на электроэнергию для дата-центра или майнинга на этих станциях будут на 40% ниже цен для потребителей в регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют обложить налогом операции с криптовалютой.