Вы не представляете, сколько непубличных усилий я приложил, чтобы доставлять уголь с неподконтрольного Донбасса, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что до начала торговой блокады зимой 2017 года приложил множество непубличных усилий, чтобы энергетический уголь с находящихся в украинской юрисдикции предприятий попадал с неподконтрольной части Донбасса в Украину.

Об этом он сказал во время общения с работниками металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передает «Новостей Донбасса».

«Блокада была в интересах государства-агрессора... Украина получала полную выгоду [до блокады]. То, что платили Украине, что платили зарплаты, что мы доставали украинские недра за гривну, а не за валюту, как сегодня нужно завозить через океан. <...> Вы себе просто не представляете, сколько непубличных усилий я приложил, чтобы доставлять энергетический уголь на подконтрольную территорию, для того чтобы зимой у нас была электроэнергия и тепло», – сказал он.

Премьер-министр напомнил, что получение энергетического угля было прервано блокадой, которую устроили активисты зимой 2017 года. По его, словам организаторы блокады должны понести уголовную ответственность.

«И потом в один момент произошло то, что произошло. Я никогда не поменяю своего отношения к тому, что произошло. Я уверен, что придет тот момент, когда они понесут за это ответственность. Может быть, там были заблудшие, считавшие, что делают правильно, но организаторы этого мероприятия должны понести уголовную ответственность», – подчеркнул он.

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. Были перекрыты основные торговые пути.

В следствие блокады были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона.

В начале марта «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции.

В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал временное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.