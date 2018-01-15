Фонд Госимущества уменьшил на 5 миллионов гривен стоимость акций «Николаевской ТЭЦ»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценил стартовую стоимость 99,9% акций Николаевской теплоэлектроцентрали в 57 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя фонда Виталий Трубаров.

«Определена стоимость акций «Николаевская ТЭЦ». Она составляет 57 тысяч 016 миллионов гривен за 99,912% акций. Продажа «Николаевская ТЭЦ» состоится на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона», - написал Трубаров.

Согласно сообщению, ТЭЦ будет выставлена ​​на продажу после утверждения Кабинетом министров Украины условий приватизации энергообъекта.

Как сообщалось ранее, приватизация предприятия запланирована в апреле 2018 года, однако стоить отметить, что ранее уставной капитал предприятия оценивали в 62,5 миллиона гривен, что на 5,4 миллиона гривен больше, чем нынешняя цена.