Помимо депутата Копейки в деле по взятке фигурируют начальник ДЖКХ Николаевского горсовета Палько и депутат Репин

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка предлагал взятку прокурору за закрытие дела по факту присвоения бюджетных средств департамента ЖКХ подрядной фирмой за ремонт крыш. Помимо Копейки в уголовном производстве фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Генпрокуратуре.
Так, в ходе досудебного расследования по производству, за закрытие которого Копейка предлагал прокурору 250 тысяч гривен, было установлено, что в 2016 году департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заключил с ООО «ПИК«МГБ» ряд договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства. Речь идет о ремонте мягкой кровли жилого дома по улице 3-я Слободская, 28 на сумму 274 тысячи 948 гривен, ремонте мягкой кровли жилого дома по улице 3-я Слободская, 24 на сумму 285 тысяч 692 гривен, а также о выполнении работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по улице 3-я Слободская, 26 на сумму 331 тысяча 92 гривны.
Все эти работы были закрыты актами выполненных работ и оплачены.
Вместе с тем, изъятие документов из департамента ЖКХ в рамках досудебного расследования показало, что у ДЖКХ отсутствует документация относительно техосмотра и контроля за выполнением работ. При этом, в ходе следствия было установлена связь депутата Игоря Копейки с фирмой «ПИК«МГБ», которая выполняла работы.
Фирма «ПИК«МГБ» была основана в 2013 году. Ее учредителями являются Вадим Фолтин и Сергей Гуменюк.
Исходя из информации, опубликованной на портале использования публичных средств, следует, что в 2016 году «ПИК«МГБ» получила от Департамента ЖКХ 1 миллион 397 тысяч 783 гривны.
Стоит отметить, что дома, на которых проводился ремонт крыш, находятся на округе депутатов Игоря Копейки и Дмитрия Сичко.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в понедельник вечером, 15 января, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области проводят санкционированные судом обыски у депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, сам депутат уже задержан.
Как написал на своей странице в Facebook глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко помимо депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в размере 250 тысяч гривен, были задержаны еще четыре человека.