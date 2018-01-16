За 2017 год сотрудники николаевской рыбоохраны выявили полторы тысячи нарушений на 1,7 миллиона гривен

В 2017 году сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля в ходе 1 376 рейдов выявили 1 555 правонарушений, которые повлекли ущерб рыбному хозяйству в 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщают в Госрыбагентстве Украины.

Всего за год органы рыбоохраны выявили 34 тысячи 660 нарушений (11 тысяч 178 - грубые), которые нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 90,5 миллионов гривен. Всего они провели 20 тысяч 529 рыбоохранных рейдов.

В рамках проведенных рыбоохранных мероприятий у нарушителей изъяли 184 тонны незаконной рыбы, из них - 306 килограмм краснокнижной осетровой. А 57 тонн браконьерской рыбы без документов обнаружили на рынках. Более 49 тысяч запрещенных орудий лова и 952 транспортных средства были изъяты в ходе проведенных спецопераций. Также за год составили и направили в суды 15 тысяч 164 дела для привлечения нарушителей к административной ответственности.

- В 2016 органы рыбоохраны зафиксировали 29 827 нарушений, но сумма убытков была в 2,5 раза меньше по сравнению с 2017 годом - 34,1 миллиона гривен. Это наглядно демонстрирует положительную динамику нового рыбоохранного патруля, который благодаря полученной современной технике - автомобилям, лодкам, сосредоточивается на выявлении грубых нарушений правил рыболовства, - рассказал Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Отмечается, что наибольший вред рыбной отрасли нарушители нанесли в апреле - во время нерестового запрета. В этот период инспекторы выявили 2 тысячи 530 нарушений, а убытки достигли 28,4 миллионов гривен.

Напомним, что ранее на Николаевщине иснпектор рыбохраны задержал двух браконьеров с уловом на 11 тысяч гривен.