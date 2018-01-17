В 2017 году фискальная служба мобилизовала в бюджеты Николаевщины 4,8 миллиарда гривен

Роман Криль Государственная фискальная служба в Николаевской области в 2017 году мобилизовала в местные бюджеты 4,8 миллиарда гривен налоговых платежей. Это на 1 миллиард гривен больше поступлений 2016 года.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль.

По словам Криля, благодаря принятым мерам по детенизации экономики, разрушению теневых схем, легализации рынка труда и открытому диалогу с бизнесом, в 2017 году получилось обеспечить значительные бюджетные поступления, которые способствовали развитию и успешному функционированию территориальных общин Николаевщины.

- Бюджетоформирующим для местных общин Николаевщины остается налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме поступлений в местные бюджеты составляет 65%. В 2017 году Николаевской ГФС мобилизовано 3,1 миллиарда гривен НДФЛ, что на 842 миллиона гривен или на 37% больше, чем в 2016 году, - рассказал он.

Также он отметил, что фискальная служба обеспечила существенные поступления в местные бюджеты и по другим доходным источникам.

- Мобилизованы платы за землю 647,6 миллиона гривен, единого налога - 606 миллионов гривен, акцизного налога по реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров - 178 миллионов гривен, налога на прибыль - 80 миллионов гривен, налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка, - 62 миллиона гривен, рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов - 46,2 миллиона гривен, экологического налога - 34,2 миллиона гривен, платы за лицензии - 25,3 миллиона гривен, - отметил Криль.

Ранее сообщалось, что николаевские налоговики опубликовали график, по которому они будут проверять предприятия.