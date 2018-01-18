За 2017 год Николаевская ГФС обеспечила в бюджеты свыше 8,8 миллиардов гривен

Роман Криль В 2017 году органы Государственной фискальной службы в Николаевской области мобилизовали в бюджеты свыше 8,8 миллиардов гривен налогов и сборов, что на 2 миллиарда больше, чем в 2016-м.

Об этом сообщают в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

Так, в государственную казну органы ГФС мобилизовали свыше 4 миллиардов гривен, что на 1 миллиард или на 34% больше, чем в 2016 году, а в местные бюджеты - 4,8 миллиарда гривен. Поступления по налогу на добавленную стоимость составили почти 1,9 миллиардов гривен, что на 663 миллиона, или в полтора раза больше, чем в 2016 году. Также они мобилизовали в бюджет 684 миллиона гривен налога на прибыль, что на 22 миллиона превышает поступление 2016 года.

По словам Романа Криля, значительных результатов ведомство достигло благодаря поддержке председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченка и скоординированных действий с контролирующими и правоохранительными органами.

- Позитивные результаты деятельности фискальной службы Николаевщины за 2017 год являются могучим импульсом для дальнейшей работы с налогоплательщиками, с целью достижения значительных показателей поступления налогов в бюджет, который способствует решению многих социальных государственных программ, улучшению благосостояния граждан и приближения их уровня жизни к европейским стандартам. Убежден, что только налаживание открытых и прозрачных отношений с каждым налогоплательщиком, развитие партнерских отношений с честным бизнесом обеспечат социальную стабильность и экономический рост региона, - отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины задекларировали более 700 миллионов гривен доходов в 2016 году.