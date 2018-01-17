Кто, за что и сколько?: ТОП-10 подрядчиков-фаворитов администраций районов Николаева в 2017 году

Вероятно, многие помнят, как в конце декабря директор департамента финансов Николаевского горсовета Валентина Бондаренко заявила, что по итогам 2017 года не израсходоваными остались 276 миллионов гривен. Среди основных причин того, почему распорядители бюджетных средств не смогли потратить то, на что планировали, чиновники называли изменения в законодательстве, погодные условия (видимо осень наступила не в то же время, что и всегда). Звучали и другие объяснения того, почему не получилось потратить средства.

Вместе с тем, в кулуарах горсовета говорят, что основной причиной не израсходования средств является сотрудничество с «удобными» подрядчиками. Из года в год, одни и те же фирмы (или фирмы, созданные знакомыми чиновников) берутся за ремонты дорог, крыш, оказывают услуги по проектированию капремонтов объектов, продают в кабинеты чиновников мебель и офисную технику. Однако после того, как денег в местных бюджетах, благодаря бюджетной децентрализации, стало оставаться намного больше, чем раньше, сложилась ситуация, в которой каждый из подрядчиков стал набирать себе такое количество работ, с которым попросту перестал справляться. Вот и получилась ситуация, когда деньги вроде и есть, но они не работают, так как к договорам не допускают «чужих». По сути, имеем известную в народе ситуацию «собака на сене».

Чтобы понять картину того, а кто же все-таки «свои» подрядчики в Николаеве и какие работы из года в год они выполняют в городе, в качестве примера были взяты ТОП-10 проплат администраций районов города за 2017 год. Информация была полученная с портала использования публичных средств Е-дата.

Анализ перечислений с казначейских счетов администраций районов Николаева показал, что всего в 2017 году они потратили 204 миллиона 152 тысячи 142 гривны. Как видно, больше всего средств было потрачено администрацией Центрального района - 74 миллиона 588 тысяч гривен, в то время, как меньше всего потрачено администрацией Ингульского района - 35 миллионов 199 тысяч гривен.

Ниже рассмотрим более детально, кто именно, за что и сколько получил от администраций районов города.

Администрация Центрального района Николаева

За 2017 год за механизированную уборку улиц фирме «КарсКлининг» администрация Центрального района в общей сложности перечислила 18 миллионов 375 тысяч гривен. Вместе с тем, согласно данным портала «Закупивлі 2.0», который отслеживает информацию о госзакупках с 2008 года, за последние шесть лет «КарсКлининг» получило 135,5 миллионов гривен, из которых около 90 миллионов от администрации Центрального района. На данный момент фирма принадлежит Алексею Кирильчуку, директор – Артем Тарасенко, уставной фонд ООО – тысяча гривен, зарегистрирована фирма в Николаеве.

Что касается второй позиции в ТОПе, то ее в совокупности заняли 39 частных предпринимателей, которые в 2017 году получили 16,8 миллионов гривен. При этом лидерами получения бюджетных денег стали предприниматели из Черниговской области Сергей Симонян, Гагик Барсегян и Александр Мариненко, Владислав Антоненко из Умани, а также Андрей Гурко из Николаева, которые выполняли ремонты внутриквартальных проездов. Помимо этого, у ФЛП администрация закупала мебель, ремонт детских площадок, услуги технадзора за проведенными ремонтами, канцелярию и т.п.

На третьем месте оказалась фирма «Шляхрембуд№17», которая была зарегистрирована в Черниговской области в августе 2016 года. Всего администрация Центрального района перечислила данному ЧП около 11 миллионов. Директором и учредителем «Шляхрембуд№17» является Артавазд Симонян. Как известно, данная фирма за несколько дней перед Новым годом получила 2,5 миллиона гривен за капитальный ремонт одной из улиц в Матвеевке. При этом договор о заказе работ был подписан за день до того, как фирме перечислили бюджетные деньги.

Четвертую ступеньку в рейтинге фаворитов администрации Центрального района занимает коммунальное предприятие Николаевского горсовета «ЭЛУ автодорог», которое возглавляет депутат от «Самопомощи» Наталья Горбенко. Всего за 2017 год КП получило от администрации почти пять миллионов гривен за ручную уборку улиц и проведение ремонтов на нескольких участках дорог.

На пятое место попала фирма «Житлорембуд-Ніка», которая получила около двух миллионов гривен за выполнение различных подрядных работ: авторский надзор за ремонтами, обустройство территории, ремонт детских площадок и другое. ООО «Житлорембуд-Ніка» в 2016 году фигурировало в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и по части 1 статьи 366 УК Украины («Служебный подлог»). Данное предприятие возглавляет Александр Федирчик, который некоторое время назад подавал свою кандидатуру на должность директора КП «Капитальное строительство города Николаева». Федирчик был членом «Народной партии» и при губернаторе Гаркуше получал подряды на строительство за счет бюджетных средств. Также стоит отметить, что фирма Федирчика выполняла ряд заказов для УМВД Украины в Николаевской области, в частности, среди объектов, выполненных «Житлорембуд-Ника», значились оздоровительный комплекс СТ «Динамо» на берегу Черного моря в Очакове и ремонт здания Информационно-аналитического центра МВД.

Также в десятку (шестое место) вошла фирма «Дельта-Ойл». Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО «Дельта-Ойл» зарегистрировано на Чередник Марию Викторовну. Последняя является дочерью Виктора Чередника, шесть раз судимого 64-летнего николаевского бизнесмена, известного по прозвищу «Тазик». В прошлом году николаевское ООО «Дельта-Ойл» прославилось тем, как провело работы по капитальному ремонту улицы Флотской в микрорайоне «Соляные» в Николаеве, просто уложив асфальт поверх земли. Тогда в Технадзоре заявили, что работы ещё не завершены, а полиция начала уголовное производство по факту некачественного выполнения ремонта дороги. Однако эти обстоятельства не помешали фирме в 2017 году получить 1 миллион 774 тысячи бюджетных гривен.

На седьмом месте оказалась очаковская фирма «Авантис». Несмотря на то, что ООО было зарегистрировано в сентябре 2017 года, администрация Центрального района заплатила 1 миллион 138 тысяч гривен за обустройство придомовой территории. Собственником и директором компании является Кирилл Смирнов.

А на восьмой позиции оказалась фирма «Дельта-ОПТ», которая за два с половиной месяца с момента создания получила от Администрации Центрального района чуть больше миллиона гривен также за обустройство придомовой территории по улице Архитектора Старова, проулка Парусный. Учредителем фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч гривен является Владимир Голубь. Он же и директор «Дельта-ОПТ».

За ремонт детских и игровых площадок в Центральном районе ООО «Экстра-юг» получило 903 тысячи гривен. Данная фирма тоже «молодая» - была зарегистрирована в апреле 2017 года. Ее директор и учредитель - Татьяна Горобец.

Замыкает рейтинг фаворитов-подрядчиков администрации Центрального района ООО «Югагрохим», которая за 833,5 тысяч гривен обустраивала придомовую территорию по улице 3-я и 6-я Слободская. Возглавляет фирму ее учредитель Евгений Фишков.

Администрация Заводского района Николаева

Десятку подрядчиков, которые получили наибольшие выплаты за работы по заказу администрации Заводского района, открывает фирма депутата Николаевского городского совета от «Нашего края» Сергея Шульгача. Его «Николаевавтодор» за 2017 год получил 12,4 миллиона гривен за ремонты дорог в этом районе. Стоит отметить, что и директор «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, и бывший глава Заводской администрации района Вячеслав Карцев (возглавлял администрацию до марта 2017 года, сейчас ее возглавляет его тогдашний зам Виктор Дмитрук, - авт.) состоят во фракции партии «Наш край» в Николаевском горсовете.

На втором месте, как в случае и с администрацией Центрального района, оказались ФОПы. 47 предпринимателей совокупно заработали в Заводском районе более семи миллионов гривен. При этом в пятерку лидеров попала николаевский предприниматель Татьяна Агафонова, получившая 1,5 миллиона гривен за ремонт тротуаров, николаевский предприниматель Игорь Ляшенко, который получил 1 миллион 366 тысяч за текущие и капитальные ремонты детских и спортивных площадок. На третью позицию, по сумме полученных средств, попал николаевец Андрей Гурко, получивший чуть больше миллиона гривен за ремонт дорог и тротуаров. Четвертое место у Геннадия Минакова, которому перечислили около полумиллиона гривен за покос газонов и снос аварийных деревьев. Замыкает пятерку ФЛП Игорь Чудаков, который заработал почти 379 тысяч гривен за экспертизу и технадзор выполненных работ.

На третьем месте оказалось ООО «Дельта-Ойл» (7 миллионов 65 тысяч гривен на ремонт дорог), на четвертом – «КарсКлининг» (3 миллиона 140 тысяч гривен на механизированную уборку улиц), которые выполняли в Заводском районе те же работы, что и в Центральном. Об этих фирмах было написано выше.

Пятую позицию в ТОП-10 Заводского района заняло арендное ремонтно-строительное управление №4 (ОРБУ №4), которое возглавляет Анатолий Куценко. Всего за 2017 год ОРБУ №4 получило 277 тысяч гривен за уборку улиц и ликвидацию стихийных свалок.

В свою очередь, ООО «Три-умф», зарегистрированное в сентябре 2017 года, получило 1 миллион 316 гривен за реконструкцию мини-стадиона с обустройством спортплощадки по улице Озерная, 29, 31. Учредителями фирмы в ЕГРПОУ указаны Юлия Фишкова и Людмила Мельник.

Седьмую строку в рейтинге подрядчиков администрации Заводского района с 923 тысячами гривен заняло КП «ЭЛУ автодорог», восьмую – зарегистрированное в августе 2017 года ООО «Век-актив», получившее 898 тысяч гривен за ремонт остановок общественного транспорта.

На девятой позиции находится ООО «Смарт-никстрой», которое на 830 тысяч гривен оборудовало спортивные и детские площадки в Заводском районе. Директором и учредителем данной фирмы, с уставным капиталом в тысячу гривен является Михаил Оганян.

Завершает ТОП-10 фаворитов-подрядчиков администрации Заводского района Николаева КП «ГДМБ». Это предприятие на 521,5 тысячу гривен выполнило текущие ремонты сетей электроосвещения.

Администрация Корабельного района Николаева

Первое место в рейтинге подрядчиков администрации Корабельного района, также, как и у Заводского, занимает фирма депутата Шульгача «Николаевавтодор», которая получила 15,5 миллионов гривен за ремонт дорог, а также экспертизу и авторский надзор их выполнения.

На второй позиции, также как и в первых двух ТОПах, оказались частные предприниматели. Всего за 2017 год администрация Корабельного района заключила договора с 31 предпринимателем на общую сумму 12,7 миллионов гривен. Наибольшую сумму – 4,4 миллиона за ремонты внутриквартальных проездов и обустройство водоотвода - получил предприниматель из пгт. Воскресенское Артем Гончаренко. В то же время николаевец Александр Стеценко получил 2,8 миллиона гривен за ремонт крыши и внутриквартальных проездов. Еще один николаевец Евгений Кущ за 2,2 миллиона гривен вывозил мусор, озеленял территорию Корабельного района и боролся со стихийными свалками, а предприниматель Анатолий Петрушков на 1 миллион гривен отремонтировал остановки городского транспорта. Замыкает пятерку предпринимателей, получивших наибольшие суммы подрядов, николаевец Валерий Медянцев, которому заплатили 527 тысяч гривен за ремонт детских и спортивных площадок.

На третьем месте коммунальное предприятие «Хозрасчетный участок механизации строительства» (ГДМБ), которое за 1,4 миллиона гривен провело монтажные работы по освещению. Четвертую строку в рейтинге подрядчиков администрации Корабельного района занимает фирма «АгроМаксПорт», зарегистрированная в Николаеве жителем Объединенных Арабских Эмиратов Гади Хамидрезом Али Асгаром. За 1,3 миллиона гривен фирма отремонтировала спортивную площадку, установив новые тренажеры, а также провела ремонт тротуара на улице Океановская, 34. Директором фирмы с 2015 года указан Евгений Близнюк.

На пятой ступеньке рейтинга расположилась основанная в феврале прошлого года фирма «Никодорс». Ее собственником в реестре указан Денис Задорожний, а директором – Игорь Сухенко. В течении 2017 года данное предприятие получило 1 миллион 155 тысяч гривен за текущий и капитальный ремонт дорог. Вместе с тем, фирма «АБЗ-М», за аналогичные работы взяла 1 миллион 120 тысяч гривен. Создано «АБЗ-М» было в июне 2017 года Андреем Вагиным, а директором фирмы указан человек с аналогичной фамилией учредителя фирмы «Никодорс» - Денис Задорожний.

Что касается седьмого места рейтинга, то на нем с суммой в 1 миллион 12 тысяч гривен оказалось ООО «КарсКлининг», а на восьмом, с 975 тысячью 650 гривнами - ООО «Шляхрембуд№17». Детальная информация о них сообщалась выше.

На девятой и десятой позиции находятся два коммунальных предприятия – КП «ОБРІЙ-ДКП», которое за 672 тысячи 209 гривен занималось вывозом мусора, ремонтом нескольких участков дорог, убирало улицы от снега, сносило незаконные МАФы, и КП «ЭЛУ-автодорог», получившее чуть больше полумиллиона за текущий ремонт дорог.

Администрация Ингульского района Николаева

По результатам 2017 года, администрация Ингульского района потратила меньше всего бюджетных средств. Однако распределение финансирования довольно интересное. На первом месте с суммой более шести миллионов оказалось КП «Дорога», которое возглавляет депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Вячеслав Янков. Примечательно, что главой администрации Ингульского района является депутат Николаевского областного совета Светлана Гладун, которая до недавнего времени представляла в облсовете партию «Оппозиционный блок». Деньги КП «Дорога» получило за ручную уборку улиц, снос незаконных МАФов, уборку стихийных свалок, ремонт дорог и спортплощадок.

На втором месте находится предприятие Сергея Шульгача «Николаевавтодор», о котором писалось выше. За пять миллионов гривен данная фирма отремонтировала несколько участков дорог в Ингульском районе.

В 2017 году администрация Ингульского района сотрудничала с 37 предпринимателями, которые совместно получили за проведенные работы и оказанные услуги около 3,7 миллионов гривен. Больше всех - около 1,4 миллиона гривен - получил черниговский предприниматель Александр Мариненко за капитальный ремонт дорожного покрытия переулка Чуйковского Ингульского района. В то же время Олег Тертиченко почти за 417 тысяч гривен организовал снос деревьев и покос травы. Еще около 700 тысяч гривен получили предприниматели Ткачева М.С. (252 тысячи гривен за материалы), Светлана Царюк (225 тысяч гривен за услуги технадзора за ремонтами) и Николай Нигреев (209 тысяч гривен за аншлаги, флаера и листовки).

Четвертую позицию заняло ООО «Строительная фирма «Укринбуд» с уставным фондом в 500 гривен, которая за 3,5 миллиона гривен отремонтировала несколько участков дорог частного сектора в Ингульском районе. Согласно реестру, директором и учредителем «Укринбуда» является Юрий Шкабара.

На пятом месте оказалось ООО «КарсКлининг», получившее чуть больше 1,4 миллиона гривен за механизированную уборку улиц. Шестая позиция досталась ООО «Тефитстайл», которое, несмотря на то, что было создано в августе 2017 года Виталием Волковым, успело получить 800 тысяч гривен за ремонт детских площадок.

Вместе с тем, на седьмой ступеньке рейтинга оказалась фирма «АБЗ-М», которая, как уже писалось выше, была зарегистрирована в июне 2017 года Андреем Вагиным. За ремонт внутриквартальных проездов «АБЗ-М» перечислили 772 тысячи гривен.

В то же время фирма «Чисто клининг» получила 760 тысяч гривен за ремонт площадок для размещения контейнеров для твердых бытовых отходов. Фирма, с уставным капиталом в тысячу гривен была зарегистрирована в Николаеве, в конце апреля 2017 года на Людмилу Мельник.

Девятое место в рейтинге подрядчиков администрации Ингульского района занимает ООО «Дортехнология», которому было перечислено почти 726 тысяч гривен за ремонт тротуаров и дорог. При этом фирма, с уставным капиталом в 2 тысячи гривен, зарегистрирована в пгт. Константиновка Арбузинского района Николаевской области. Ее учредителем указан житель города Ясиноватая Донецкой области ( город на данный момент находится на неподконтрольной Украине территории) Андрей Багмет. Директор фирмы Владислав Беседин.

На десятой позиции оказалось ООО «Промбазис», учредителем и директором которого указан Юрий Шкабара (он же директор «Укринбуда»). В 2017 года администрация Ингульского района перечислила «Промбазису» аванс в размере 70% за капитальный ремонт крыши здания, в котором располагается администрация. Судя по назначению платежа в размере 653 тысяч 775 гривен, за эту сумму должен был быть отремонтирован и гараж администрации Ингульского района. Были ли проведены эти работы – неизвестно, так как аванс – это единственная проплата, которую получил «Промбазис» в 2017 году.

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Когда просматриваешь закупки за бюджетные средства, то часто появляются мысли о том, что в городе, несмотря на критику городских властей, что-то все-таки делается. Но тогда возникает вопрос о том, а почему тогда результат этих работ не всегда виден. Из года в год выделяется финансирование на дороги, а их нет. Проплачивается установка и ремонт новых детских и спортивных площадок, но они почему-то не выглядят восстановленными. Финансируются и другие сферы жизнедеятельности города, но по факту для николаевцев ничего практически не меняется. В чем причина? Недостаточное выделение бюджетных средств? Отсутствие качественного контроля за выполненными работами? Выплаты за несуществующие работы, по факту чего потом проводят обыски у бюджетных распорядителей? Пожалуй эти вопросы так и останутся без ответов. А тем временем, как мы видим на примере администраций города Николаева, подрядчики-фавориты чиновников будут продолжать получать финансирование, а часть бюджетных денег будут невостребованными, по причине того, что их некому тратить. И такое будет происходить до тех пор, пока николаевцы не станут спрашивать с городских властей, куда уходят их налоги, а городская власть не задумается над тем, чтобы поменять подходы к формированию, а затем и освоению общих городских денег (бюджета).

Над материалом работала Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»