Сестра скандального нардепа Розенблатта купила две квартиры в Германии

Депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела за почти 4 миллиона гривен дом на две квартиры площадью 215 квадратных метров в Германии.

Соответствующие изменения сестра одиозного народного депутата Борислава Розенблатта внесла в свою декларацию.

Согласно указанным ею данным, 27 ноября прошлого года она стала совладельцем «6-9 этажей дома с подвалом и гаражом». Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость - 3 995 667 грн.

Речь идет о доме с двумя несколькоуровневыми квартирами, добавила она в комментарии Украинской правде.

- Я вместе с мужем приобрела квартиру... Купили в кредит, - добавила она.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проверит информацию о наличии у Борислава Розенблатта немецкого паспорта.

Розенблатта подозревают в причастности к "янтарному делу". Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.

Розенблат внес залог в размере 7 млн ​​грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.

Утром 19 октября НАБУ задержало Розенблатта в аэропорту Киев. Отмечалось, при себе у него были золото и бриллианты.