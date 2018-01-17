Сестра скандального нардепа Розенблатта купила две квартиры в Германии

Депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела за почти 4 миллиона гривен дом на две квартиры площадью 215 квадратных метров в Германии.
Соответствующие изменения сестра одиозного народного депутата Борислава Розенблатта внесла в свою декларацию.
Согласно указанным ею данным, 27 ноября прошлого года она стала совладельцем «6-9 этажей дома с подвалом и гаражом». Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость - 3 995 667 грн.
Речь идет о доме с двумя несколькоуровневыми квартирами, добавила она в комментарии Украинской правде.
- Я вместе с мужем приобрела квартиру... Купили в кредит, - добавила она.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проверит информацию о наличии у Борислава Розенблатта немецкого паспорта.
Розенблатта подозревают в причастности к "янтарному делу". Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.
Розенблат внес залог в размере 7 млн грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.
Утром 19 октября НАБУ задержало Розенблатта в аэропорту Киев. Отмечалось, при себе у него были золото и бриллианты.