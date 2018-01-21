Нацполиция получила 400 автомобилей «Skoda», собранных в Украине

После довольно дорогих гибридных хэтчбеков «Toyota Prius» и кроссоверов «Mitsubishi Outlander», полученных в рамках Киотского протокола, Национальная полиция Украины решила заказать автомобили попроще и пересадить часть своего личного состава на «Skoda Rapid».

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Тендер на поставку 400 автомобилей выиграла компания «Еврокар», которая собрала заказанные экземпляры на производственных линиях в Украине и уже поставила их заказчику.

Нацполиция Украины выбрала «Skoda Rapid» в комплектации Active 1.6MPI/81kw, цена которой составляет 372 тысячи 732 гривны, таким образом за всю партию из 400 автомобилей было уплачено 149 миллионов гривен. Согласно требованиям, обозначенным условиями тендера, автомобили «Skoda Rapid» были укомплектованы специальным оборудованием и оклеены по стандартам внешней идентификации Национальной полиции Украины.

Производитель подчеркнул, что эта модель является первой в линейке бренда на платформе MQB, что повышает его жесткость и безопасность, а модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с. (81 кВт) соответствует стандарту EU5 по уровню вредных выбросов.

Вся партия автомобилей была произведена в Украине на заводе в селе Соломоново Закарпатской области. Также на украинских дорогах можно увидеть переоборудованные из такси аэропорта «Борисполь» (Sky Taxi) полицейские «Hyundai Sonata», кроссоверы «Renault Dokker» и компактвэны «Renault Duster», а также «ZAZ Forza» и «ZAZ Vida».

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные призвали николаевцев наклеить на свои машины стикеры «За рулем я оффлайн» и «Крутой водитель».