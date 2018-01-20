Объявлен сбор средств для семьи погибшего в перестрелке одесского полицейского

В Одессе собирают средства для помощи семье погибшего в перестрелке полицейского.
Об этом сообщают в полиции Одесской области.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции.
После этого в больнице умер 27-летний участковый офицер полиции, старший лейтенант Сергей Пригарин, которого ранили во время перестрелки. Он был уроженцем Вознесенска.
У погибшего остались жена и двухлетний ребёнок.
«Все неравнодушные, кто выражает желание помочь семье, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского. Карточка Приватбанка №4149497867576615. Получатель Пригарина Ксения Геннадьевна. Спасибо за поддержку», - говорится в сообщении.