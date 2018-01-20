Объявлен сбор средств для семьи погибшего в перестрелке одесского полицейского

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В Одессе собирают средства для помощи семье погибшего в перестрелке полицейского.

Об этом сообщают в полиции Одесской области.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. 

После этого в больнице умер 27-летний участковый офицер полиции, старший лейтенант Сергей Пригарин, которого ранили во время перестрелки. Он был уроженцем Вознесенска.

У погибшего остались жена и двухлетний ребёнок. 

«Все неравнодушные, кто выражает желание помочь семье, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского. Карточка Приватбанка №4149497867576615. Получатель Пригарина Ксения Геннадьевна. Спасибо за поддержку», - говорится в сообщении.

 

Людмила Жерновская

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