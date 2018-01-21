Гонтарева связала скандал с ICU и выводом $1,5 миллиарда «денег Януковича» с Коломойским

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева связала скандал вокруг материала катарского телеканала Al Jazeera об участии компании ICU в выводе 1,5 миллиарда долларов «денег Януковича» с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом она заявила в интервью «Украинским новостям».

- Текст, в котором упомянуто 500 названий непонятных компаний и имен, с легкостью был использован для манипуляций на знакомой украинском рынке названии брокерской компании ICU. Понятно, что это спланированная акция по дискредитации не только Гонтаревой. Кем спланированная? Сказать трудно. Предполагаю, что тем, кем вы сказали (Коломойским - ред.), - сказала Гонтарева.

Напомним, телеканал Al Jazeera обнародовал текст решения Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации активов структур, которые могут быть связаны с «Семьей», на 1,5 миллиардов долларов.

Как отмечалось, в документе упоминается в т.ч. об участии группы ICU (совладелицей которой до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева) как посредника-брокера в сомнительных операциях купли-продажи валютных ОВГЗ в интересах структур, которые могут быть связаны с окружением экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно придерживаются всех законодательных и нормативных требований к заключению брокерских сделок с любым клиентом.

Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU «не видели ничего подозрительного».

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому в ICU не было никаких подозрений относительно этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства».