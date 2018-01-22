«Нарушен торговый баланс», - Гройсман назвал блокаду Донбасса одной из главных причин роста цен в Украине

Основной причиной роста инфляции в Украине в 2017 году стало повышение цен на продовольствие.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

- Это была очень серьезная проблема, когда спрос вырос, а предложение по разным причинам упало, в том числе по экспорту, – отметил премьер.

При этом, кроме экспорта свою роль в росте цен сыграло снижение поголовья скота.

Также Гройсман обратил внимание на то, что в Украине был нарушен торговый баланс. По его словам, блокада привела к тому, что те товары, которые Украина раньше покупала за гривню, пришлось покупать за валюту.

Напомним, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что торговля с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей не противоречит действующему украинскому законодательству.

Отметим, ранее Нацбанк назвал наиболее подешевевшие и подорожавшие товары за год.