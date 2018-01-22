«В ближайшие недели - месяцы»: в Нацбанке рассказали, когда ждут стабилизации гривны

Национальный банк Украины ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом в понедельник сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

По его словам, регулятор на данный момент не видит никаких проблем на валютном рынке.

- У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим, - сообщил замглавы НБУ.

Он объяснил текущее снижение курса гривны сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие «недели – месяцы».

- У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна изменится, - отметил он.

Напомним. ранее в НБУ обвинили СМИ в падении гривны.

Отметим, в проекте Госбюджета на 2018 год заложен курс более 30 гривен за доллар.