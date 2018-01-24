В Китае 1,5 тысячи рабочих за ночь построили железнодорожную развязку

В городе Луньянь на юге Китая рабочие построили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун всего за девять часов.

Об этом сообщает «Сегодня».

В строительстве приняло участие полторы тысячи человек. Также использовали 23 экскаватора. Три крупные ветки были соединены с новой линией. Дорога не только была проложена, но и полностью подготовлена к запуску в работу. Вдоль нее были установлены светофоры и датчики движения. Секрет столь быстрого выполнения проекта состоял в том, что рабочие были разделены на семь бригад и одновременно выполняли различные задачи.

Работу начали вечером 19 января, а утром 20-го все было уже закончено. Строительство железной дороги Наньлун продолжается и, как ожидается, завершится в конце 2018 года. Она сможет поддерживать поезда, которые работают на максимальной скорости 200 км/час.

Напомним, что ранее в Китае начали строить новый авианосец, который обещает стать самым мощным кораблем в истории страны.