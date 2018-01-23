От 7 до 12 тысяч гривен, - президент Украины назначил стипендии известным николаевским спортсменам и их тренерам

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Илья Кваша и Олег Колодий
Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии трем известным николаевским спортсменам и их тренерам.

Об этом идет речь в указе президента Украины №14/2018.

Так, бронзовые призеры чемпионата мира 2017 по прыжкам в воду Илья Кваша и Олег Колодий будут получать стипендию в размере 7 тысяч гривен. Такую же стипендию получат их тренеры Татьяна Марьянко и Илья Орехов.

А чемпионка мира 2017 года по фехтованию на саблях Ольга Харлан и ее тренер Юрий Марченко будут получать стипендии по 12 тысяч гривен.

Вадим Богданов

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