«Спасибо предприятию, но все будет по закону», – Савченко о работах в Николаевском аэропорту до проведения тендера

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8», которая проводила ремонтные работы в здании терминала КП «Николаевский международный аэропорт», за эти работы не получила денег.

Такое заявление Савченко сделал в ходе выездного совещания по вопросам работы КП «Николаевский международный аэропорт» во вторник, 23 января.

Напомним, ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

В то же время, по словам губернатора Николаещины, он не был удивлен, когда узнал, что «Житлопромбуд-8» осуществлял ремонтные работы в аэропорту, при этом поблагодарил предприятие.

- Спасибо мощному предприятию, которое на свое усмотрение и риск построило нам помещение. Как и построило практически 90% процентов области. И когда мне сказали, что кто-то там что-то строил, я даже не удивился. Почему? Потому что, когда предприятие строит объекты таким способом, никто ничего не поднимал, никаких вопросов за почти 12 лет, - сказал глава ОГА.

Также Савченко отметил, что средства из областного бюджета за выполненные николаевским предприятием работы потрачены не были, как и денежные средства, выделенные КП «Николаевский международный аэропорт».

– Когда мне сказали, что предприятие строит, то я сказал: «Хорошо, но мы на это денег не тратили». Коммунальное предприятие тоже не тратило. Все будет происходить согласно действующему законодательству, даже не думайте, что каким-то другим способом, - заявил Алексей Савченко.

Валентин Гайдаржи

В свою очередь, в комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи победу киевской фирмы в торгах объяснил тем, что предприятие предложило наименьшую сумму.

– Открытые торги через систему «Прозорро» на то и предусмотрены законом, что никто со стороны не может в них вмешаться. Все зависит от участников торгов. То есть тот участник торгов, который заявлялся, и победил, он предложил наименьшую цифру. Поэтому вот так получилось, – заявил Гайдаржи.

Кроме того, по словам заместителя главы ОГА, у ЧАО СК «Житлопромбуд-8» предварительно был договор на противоаварийные работы в «Николаевском международном аэропорту».

– Дальше, судя по всему, учитывая состояние здания, было принято ими (ЧАО СК «Житлопромбуд-8», – прим.) решение дополнительно выполнить определенный объем работ. Но мне тяжело комментировать мнение строительной организации, – сообщил Гайдаржи.

Напомним, что в Николаеве при попытке дать взятку главе ОГА Савченко задержан директор КП «Николаевский международный аэропорт».