И.о. директора «Николаевского международного аэропорта» отчитался, как использовались выделенные на предприятие средства

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило 113 миллионов 409 тысяч гривен, из которых на счетах КП осталось 35 миллионов 409 тысяч гривен.

Об этом в ходе выездного совещания по работе КП «Николаевский международный аэропорт» сообщил и.о. директора коммунального предприятия Владислав Волошин во вторник, 23 января.

– На сегодняшний день мы получили на счет коммунального предприятия 133 миллиона 409 тысяч гривен. По факту сейчас на счетах у нас осталось 35 миллионов 409 тысяч гривен. Из них процентов мы получили 2 миллиона 900 тысяч, финансовой помощи – 2 миллиона 700 тысяч, казначеский счет – 39 миллионов 600 тысяч, – рассказал Волошин.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко задал вопрос Волошину, касательно того, откуда были получены проценты, на что тот ответил, что с депозитного счета.

С: То есть деньги будут перечислены на депозит? В: Да. С: А какой банк у вас был? В: «Укргазбанк». С: А вы проводили тендер на размещение депозита среди банков? В: Сомневаюсь. Это предыдущее руководство принимало решение.

В свою очередь, Алексей Савченко обратился к представителям правоохранительных органов для выяснения обстоятельств данной ситуации.

– Сегодня у нас на совещании присутствуют практически все руководители наших подразделений: и БЭП, и полиция, и прокуратура, и Служба безопасности Украины. Я хотел бы, чтоб вы, пожалуйста, все эти нюансы, эти вопросы исследовали, и мы имели ответ на эти вопросы. Есть человек, который должен нести ответственность за эту деятельность, - рассказал Савченко.

Также и.о. директора КП Владислав Волошин рассказал, на что были потрачены средства предыдущим руководством «Николаевского международного аэропорта».

– Было затрачено на восстановление аэропорта следующие суммы: на взлетно-посадочную полосу, которую закончили прошлым летом было затрачено 68,5 миллионов гривен, сюда же дополнительное разметка – 460 тысяч гривен, специальная мастика для восстановления полосы и перрона – 216 тысяч гривен, водопровод – 790 тысяч гривен, периметровое ограждение – 7,5 миллионов гривен. Работы по восстановлению средств навигации и светосигнального оборудования – в общей суме 502 тысячи гривен, это ремонт плюс покупка комлектации данного оборудования. В дальнейшем нам придется менять копии системы (светосигнального оборудования, – прим. ПН), предварительная стоимость каждой из систем в районе 60 миллионов гривен. Нам придется полностью заменять эти системы. Конкретно для восстановления данной системы нам еще дополнительно надо будет затратить средства на взлет данных средств и на содержание. Для лаборатории ГСМ было куплено оборудование на сумму 1 миллион 570 тысяч, – отметил и.о. директора Волошин.

Кроме того, Владислав Волошин в ходе выездного заседания сообщил о том, как использовались средства на проектные работы и документацию для КП.

– Собственно, затраты, которые были на проектные работы: проекты по изыскательским работам, по терминалу – 1 миллион 700, проектные работы по взлетно-посадочной полосе и взлетной дорожке – 1 миллион 12 тысяч гривен. Проект светосигнального оборудования обошелся нам в 694 тысячи гривен, «Николаевагропроект» – 103 тысячи гривен, сама экспертиза проекта обошлась в 327 тысяч гривен, геодезическая съемка и изыскание в общей сумме – 1 миллион. Технический надзор – 1 миллион 277 тысяч гривен. Также доказательная документация нам обошлась в 800 тысяч гривен, – рассказал Волошин.

И.о. директора коммунального предприятия в ходе своего отчета отметил, какие затраты понесло предприятие за хозяйственную деятельность, в том числе и на зарплаты работникам нынешнего предприятия.

– Зарплата выдана за практически полгода нынешнего предприятия – 3 миллиона 667 тысяч гривен. Сюда же налоги – 828 тысяч гривен, электроэнергия – 1 миллион, приобретение компьютерной техники – 718 тысяч гривен. Запчасти к машинам – 402 тысячи гривен, смазочные материалы – 508 тысяч гривен. Также дополнительные хозрасходы на восстановление аэропорта и хозяйственную деятельность коммунального предприятия – 3,8 миллиона гривен, - добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию системы светосигнального оборудования в николаевском аэропорту потратят 46 миллионов гривен.

Также ранее говорилось о том, что на КП «Николаевский международный аэропорт» отчитались о нанесении новой маркировки перрона.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8», которая проводила ремонтные работы в здании терминала КП «Николаевский международный аэропорт», за эти работы не получила денег.