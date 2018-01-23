Коломойский «отжал» у НБУ два отделения стоимостью 170 миллионов гривен

5 декабря Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО «Акватера» к НБУ (дело №910/15271/17) и разорвал ипотечный договор №35, заключенный 29.05.2014 между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка по рефинансированию, которое должно быть погашено еще в декабре 2016 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, предмет ипотеки - помещение в здании по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27. Договорная стоимость недвижимости - 25 млн гривень.

Суд отметил, что после национализации Приватбанка Нацбанк предостерег это финучреждение от погашения рефинансирования, указывая, что это может привести к уменьшению ответственности имущественных поручителей. Кроме того, как отмечается, НБУ имел правовые основания для списания средств со счетов ПриватБанка в бесспорном порядке, однако воздержался от этого. Суд пришел к выводу, что «общая поведение должника и кредитора создает угрозу потери истцом как имущественным поручителем принадлежащего ему на праве собственности имущества, в то время, как существует реальная возможность исполнения должником взятых на себя по кредитному договору обязательств».

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО «Акватера» является Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В октябре Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ООО «Акватера» и обязал ПриватБанк погасить долг перед НБУ по кредитному договору №19 от 03.03.2009 (на 01.08.2017 соответствующая задолженность составляла 4,4 млрд грн).

14 декабря Хозсуд Киева - с тем же обоснованием, что и в случае ООО «Акватера» - удовлетворил иск кипрской компании «Тровелко Холдингз Лимитед» в НБУ (дело №910/15957/17) и признал прекращенным правоотношения по ипотечному договору №38 (зарегистрирован в реестре за №5063), который был заключен 30.05.2014 между истцом и ответчиком.

Согласно судебным материалам, «Тровелко Холдингз Лимитед» передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн (в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию по кредитному договору №19 от 03.03.2009).

По данным госреестра, предметом ипотеки по указанному ипотечному договору является админздание площадью почти 4 тыс кв м и автостоянка площадью под 800 кв м по адресу г. Днепр, ул. Набережная Победы, 42б. Вместе с тем, отмечается, что Печерский райсуд в августе 2017 по ходатайству ГПУ наложил арест на эту недвижимость.

При этом 21.11.2017 Хозсуд Киева частично удовлетворил еще один иск «Тровелко Холдингз Лимитед» и, как и в случае с ООО «Акватера», обязал Приватбанк погасить долги перед НБУ по кредитному договору №19 от 03.03.2009.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк обвинил генпрокурора Юрия Луценко в затягивании дел по поводу действий бывших руководителей и владельцев «ПриватБанка», преследовании нынешнего менеджмента финучреждения, Минфина и Национального банка, в атаках на новые антикоррупционые органы и потребовал его отставки. Луценко в ответ заявил, что слова Данилюка – «банальное желание избежать уголовной ответственности».

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.