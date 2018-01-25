Компании бывших собственников вывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 миллиарда долларов, - Reuters

С весны по начало осени 2014 года, когда «ПриватБанк» находился в собственности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюблова, 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили ряд фиктивных договоров, что позволило им вывести на Кипр 1,7 миллиарда долларов.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Согласно материалам расследования, решения украинских судов позволили журналистам издания утверждать, что все эти компании кредитовались «ПриватБанком».

Также установлено, что указанные средства украинские компании перечислили на счета 6 фирм из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Которые так и не произошли, а деньги все компании-партнеры хранили на счетах кипрского филиала национализированного в последствии банка.

В качестве примера журналисты Reuters приводят контракт на 48,5 млн долларов, заключенный днепропетровской фирмой Profit с британской Trade Point Agro.

Так, согласно контракту, украинская компания заплатила указанную сумму за поставку 24250 тонн полиэтилентерефталата - полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар и перевела полученные от заказчика средства на счет в кипрском филиале «ПриватБанка».

В дальнейшем, британцы проиграли суд, который постановил вернуть средства, однако ни вернули денег, ни обжаловали решение суда.

Как отмечается в расследовании, этот пример является лишь частью комплексного расследования выведения за границу крупных сумм, которое ведут украинские правоохранители в отношении экс-менеджмента «ПриватБанка».

После национализации в декабре 2016 года новое руководство «ПриватБанка» подало иск к против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. В своем иске представители государства утверждают, что прежние владельцы банка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов.

В ходе своего расследования, журналисты Reuters обнаружили, что некоторые из компаний, которые кредитовал «ПриватБанк», так же как и фирмы, должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности.

Корреспондент Reuters посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании - Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited, которые должны были осуществить указанные в договорах поставки, однако никаких признаков нахождения этих компаний по местам регистрации не обнаружил.

Также оказалось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.

Кроме того согласно оценке Нацбанка обеспечения кредитного портфеля «Привата», в залоге по одному из кредитов, выданных коммерческим банком, фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог банк выдал 12 млн долларов. Отметим, что согласно документу, Нацбанк считает такой залог ничтожным.

Однако, даже несмотря на это, по месту указанного расположения залогового имущества никакого депо не оказалось, а мэр города заявил, что оно «не работает уже около 10-15 лет».

В НБУ уверены, что сотрудники «ПриватБанка» искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты.

В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова, Reuters сообщили, что кредитование указанных 42 днепропетровских компаний не привели ни к потере 1,7 млрд долларов ни к каким либо другим убыткам банка.

«Займы были погашены, и «ПриватБанк» постоянно имел адекватный залог по этим займам», - говорится в сообщении Gabara Strategies.

При этом представители экс-собственников не потрудились пояснить, каким именно образом были погашены займы.

Напомним, ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.