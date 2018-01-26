Директор КП «Международный аэропорт Николаев» подписал многомиллионный договор с киевской фирмой на капремонт аэровокзала

Директор коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор на 102 миллиона 233 тысячи гривен с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на платформе публичных закупок «Prozzoro».

Ранее предприятие «ЕИС» получило решение тендерного комитета о том, что КП готово подписать с ними договор на капремонт. Аукцион по определению фирмы, которая выполнит капитальный ремонт здания николаевского аэровокзала, состоялся 4 января 2018 года.

Учредителями фирмы «ЕИС», с уставным фондом в пять тысяч гривен, являются Светлана Цикун и Юрий Толстых. При этом официально фирма зарегистрирована на улице Киевской 77/5 (с. Тарасовка, Киевской области). По этому же адресу находится ООО «Европеум Центр», учредителями которой является все та же Светлана Цикун и Николай Судоргин, который согласно записи в ЕГРПОУ, обладает правом подписи финансовых документов и в фирме-победителе ООО «ЕИС».

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала КП «Международный аэропорт Николаев» на момент подписания договора уже выполнены. Об этом в ходе выездного совещания по вопросам работы КП «Николаевский международный аэропорт» рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

В частности он заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» проводила ремонтные работы в здании терминала КП «Николаевский международный аэропорт». При этом за осуществленные работы фирма «Житлопромбуд-8» не получила денег.

Тогда Савченко рассказал, что он не был удивлен, когда узнал, что «Житлопромбуд-8» осуществлял ремонтные работы в аэропорту, при этом поблагодарил предприятие.

- Спасибо мощному предприятию, которое на свое усмотрение и риск построило нам помещение. Как и построило практически 90% процентов области. И когда мне сказали, что кто-то там что-то строил, я даже не удивился. Почему? Потому что, когда предприятие строит объекты таким способом, никто ничего не поднимал, никаких вопросов за почти 12 лет, - сказал тогда глава ОГА.

Напомним, что в Николаеве при попытке дать взятку главе ОГА Савченко задержан директор КП «Николаевский международный аэропорт».