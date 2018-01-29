В Никополе запустили солнечную электростанцию мощностью 10 МВт, построенную канадцами за 10,5 миллионов евро

В Никополе Днепропетровской области заработала новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, построенная на средства канадских инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Более 32 тысяч солнечных панелей установлено на 15 гектарах Никопольского завода ферросплавов.

Стоимость проекта составляет 10,5 миллионов евро. Инвестором выступила TIU Canada Ltd., принадлежащей канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management. Проект на 100% реализовано за средства инвесторов.

«Новая солнечная электростанция - это еще один вклад в решение энергетических и экологических вопросов региона. Уже с 1 февраля станция будет поставлять электроэнергию в сеть по «зеленому» тарифу», - сообщил Константин Гура, советник Председателя Госэнергоэффективности.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Украине запустят первую солнечную электростанцию в зоне отчуждения