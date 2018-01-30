В прошлом году местные бюджеты Николаевщины получили почти 178 миллионов от акцизного налога

Роман Криль В 2017 году местные бюджеты Николаевщины получили 177,7 миллиона гривен акцизного налога.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает пресс-служба ведомства.

Эти средства поступили в бюджет от розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. При этом фискальная служба Николаевщины выдала налогоплательщикам почти 6,5 тысяч лицензий, из которых 3,7 тысячи – на право розничной торговли алкоголем и почти 2,8 тысячи – на право розничной торговли табаком. Всего на территории Николаевской области розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляют 2161 плательщик акцизного налога.

Также сообщается, что в 2017 году бюджет получил почти 43 миллиона гривен экологического налога. В местные бюджеты направили 34,2 миллиона гривен, в государственный бюджет – 8,5 миллионов гривен.

Экологический налог платится за выбросы в атмосферный воздух и в водные объекты вредных веществ. По состоянию на 1 января 2018 года, в органах фискальной службы Николаевщины зарегистрировано свыше 3,5 тысяч плательщиков экологического налога, в том числе 2842 юридических лица и 739 физических лиц. Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год николаевская ГФС обеспечила в бюджеты свыше 8,8 миллиардов гривен.