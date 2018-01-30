За прошлый год объемы промышленности Николаевщины выросли на 1,5%.

В Николаевской области в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, производство промышленной продукции выросло на 1,5%. В целом по Украине объем продукции уменьшился на 0,1%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Cреди ведущих отраслей промышленности, которые обеспечили почти три четверти общеобластного объема реализованной продукции, превышение уровня производства отмечено в производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 2%, металлургическом производстве – на 10 %, производстве пищевых продуктов и напитков – на 14,5%.

Также на 12,5% увеличился объем продукции в производстве строительных материалов, на 17,8% - в текстильном производстве, производстве одежды, на 21,5% - в добывающей промышленности и разработке карьеров. Пока не достигнут уровень производства 2016 года в машиностроении, в производстве химических веществ и химической продукции.

«Из основных видов продукции возросло производство электроэнергии, элементов сборных конструкций из цемента, известняка, электрических трансформаторов, нетканых материалов, глинозема, готовых для использования бетонных растворов, щебня, извести, неавтоматических стиральных машин, конвейеров, природных песков, бюстгальтеров, матрасов… Вместе с тем, уменьшился выпуск газовых турбин, нижнего трикотажа, топливных брикетов и гранул из природного сырья, блузок, асфальтовых смесей для дорожных покрытий…», - рассказали в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что городская власть Николаева собирается создать индустриальный парк «Энергия».