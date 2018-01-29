В Нацбанке анонсировали выпуск монеты в честь защитников Донецкого аэропорта

Национальный банк анонсировал выпуск новой серии монет из недрагоценных металлов посвященной украинским военным.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в 2018 году мир увидят монеты из серии «Вооруженные Силы Украины»: «Защитникам Донецкого аэропорта», «День украинского добровольца» и «100-летия создания Украинского военно-морского флота».

«Будет посвящена чествованию мужества и героизма защитников Донецкого аэропорта — «киборгам», оборонявшим его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины», — говорится в нацбанковской телеграмме.

На аверсе монеты размещены: вверху слева — надпись Украина (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый государственный герб Украины. В центре — стилизованная композиция: две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующий защитников Украины разных времен. На зеркальном фоне расположены надписи: За честь! За славу! За народ! А внизу слева — номинал 10 гривен на стилизованном фрагменте щита. Справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг. Справа — простреленная арматура с вертикальными надписями: киборг.UA/26•05•2014/21•01•2015.

Момента номиналом в 10 гривен посвященная «киборгам» будет запущена в денежный оборот уже 30 января. В тираж будет выпущено 1 миллион экземпляров.

Напомним, Национальный банк планирует прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.