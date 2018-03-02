Солнечная станция в Вознесенске: быть или не быть

В октябре прошлого года многие мировые СМИ сообщили о том, что жители Германии больше не будут платить за электроэнергию. Более того – они будут зарабатывать на ее продаже. По данным Bloomberg, количество электроэнергии, которая ежегодно вырабатывается немцами из возобновляемых источников, побила рекорд, составив половину всего потребления электроэнергии жителями Германии.

Пока непонятно, сколько времени понадобится Украине для того, чтобы догнать немцев, но с каждым годом количество автономных электростанций, работающих на возобновляемых источниках, растет. По информации Госэнергоэффективности, по состоянию на 1 октября 2017 года в нашей стране работало уже 359 объектов возобновляемой электроэнергетики (без учета оккупированной территории АР Крым) общей мощностью 1320 МВт. При этом все эти объекты подключены к «зеленому» тарифу, который позволяет не только экономить на получении электроэнергии, но и со временем зарабатывать на ее продаже в общую энергетическую сеть Украины.

Свой вклад в развитие «зеленой» энергетики решил внести и город Вознесенск. Для этого в середине июня прошлого года даже было создано коммунальное предприятие «Альтен» с уставным капиталом в 50 миллионов гривен. В обосновании принятого решения указывалось, что КП создается «с целью производства альтернативной «зеленой» энергии с применением современных технологий, развития «зеленой» энергетики в городе Вознесенске».

Вознесенск – громада, которая зарабатывает на солнце

Тема возможности строительства первой в Украине коммунальной солнечной электростанции была поднята в ходе презентации «Стратегии развития зеленой энергетики в городе Вознесенске» в конце апреля прошлого года. Тогда речь шла о том, что согласно проекту для его реализации в общей сложности потребуется около 60 миллионов гривен, а источниками средств станут государственная субвенция в размере порядка 25 миллионов гривен, кредитные средства государственного банка «Укргазбанк» в размере 35 миллионов гривен и 1,5 миллиона гривен из местного бюджета города Вознесенска.

Народный депутат Александр Ливик, который презентовал тогда идею строительства солнечной электростанции, сообщал о том, что по плану город Вознесенск будет зарабатывать около 12 миллионов гривен в год благодаря тому, что сможет продавать выработанное электричество по «зеленому тарифу».

Спустя несколько месяцев после этого КП «Альтен» объявило тендер на закупку работ по строительству солнечной электростанции мощностью 2,2 МВт. Предварительная оценочная стоимость всех работ 68 миллионов 90 тысяч 863 гривны. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года.

Казалось бы, что ничего не предвещало беды, и Вознесенск станет громадой, которая будет зарабатывать на энергии Солнца. Но после того, как прошел аукцион, на котором был определен победитель, что-то пошло не так.

Жалоба в АМКУ

На тендер подались три фирмы: ООО «Житлорембуд-Ника» с финальным предложением построить станцию за 67 миллионов 999 тысяч 990 гривен, ООО «Строительная компания «Прайм Девелопмент» с предложением в 62 миллиона гривен и ООО «Укрспецсервис» с предложением в 61 миллион 720 тысяч 327 гривен. В результате аукциона, который состоялся 17 ноября, тендерный комитет признал победителем ООО «Укрспецсервис».

Николаевская фирма «Житлорембуд-Ника» выразила несогласие с результатами аукциона и подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины.

Согласно данным государственного реестра предприятий, основателем этой николаевской фирмы является Александр Федирчик, а подписантом – Ирина Федирчик.

Издание «Наші гроші» отмечает, что дочь предпринимателя - Наталья Кравченко (ранее – Федирчик) вместе с мужем Виталием Кравченко являются сотрудниками прокуратуры Николаевской области.

Примечательно, что в своей декларации за 2015 год Виталий Кравченко указывает, что его жена прописана в квартире Александра Федирчика. Аналогичную информацию о своей прописке указывает в декларации и Наталья Кравченко. В документе о доходах за 2016 год данная квартира уже не фигурирует.

Что касается фирмы победителя, то черниговский «Укрспецсервис» с уставным капиталом 9,4 тысячи гривен принадлежит Светлане Алексеевне Козловой и Виктору Алексеевичу Козлову. В 2015 году Козлов шел в Черниговский горсовет от партии «Наш край», список которой возглавлял экс-мэр Чернигова Александр Соколов.

Рассмотрев жалобу «Житлорембуд-Ника», Антимонопольный комитет ее отклонил, и по закону «О публичных закупках» с ООО «Укрспецсервисом» должен был быть подписан договор. Однако КП «Альтен» подписало договор с «Житлорембуд-Никой». В решении тендерного комитета о признании победителя указывается, что черниговская фирма отказалась подписывать договор с КП. При этом, чтобы признать николаевскую фирму победителем тендера, «Альтену» пришлось отказать «Строительной компании «Прайм Девелопмент», которая была готова построить станцию на шесть миллионов гривен дешевле, чем «Житлорембуд-Ника». Обоснованием отказа подписывать договор со второй фирмой послужило то, что «Прайм Девелопмент» не внес гарантийный платеж за участие в тендере.

«Без меня меня женили»

Чтобы узнать, почему «Укрспецсервис» в последний момент отказывается строить станцию, связываемся с директором предприятия Виктором Козловым. Практически сразу он заявляет, что его фирма не отказывалась подписывать договор.

- У меня на сегодняшний день есть твердое убеждение, что я поучаствовал в каком-то спектакле. И еще, похоже, что за этот спектакль с меня пытаются взять 300 тысяч гривен гарантийного платежа. Если все заранее было предрешено, зачем было всю эту историю затевать? Мы сейчас подали в суд за то, что они (КП «Альтен», - авт.) написали абсолютную ложь, что мы отказались от подписания договора, - заявляет Козлов.

Объясняя причины, по которым документы о сотрудничестве так и не были подписаны, Козлов говорит следующее:

- Если заказчик не сделал никаких шагов для того, чтобы я увидел этот договор, то как я могу его подписать? Со своей стороны мы им отослали все необходимые документы для подписания, съездили в Вознесенск, встретились со всеми заинтересованными лицами.

По словам Козлова, пока победа его фирмы обжаловалась николаевскими предпринимателями в АМКУ, он в телефонном режиме поддерживал связь с руководством коммунального предприятия и встречался с заинтересованными в исходе тендера лицами в Киеве.

- К сожалению, до последнего дня, мы никакого уведомления не получили, невзирая на то, что за три дня до окончания срока мы сами направили им в электронном виде запрос с вопросом о том, что нам дальше делать? И по телефону я задавал этот вопрос, - рассказывает директор «Укрспецсервиса».

Стоит отметить, что в одном из выпусков «Доброго вечера» нардеп Давид Макарьян, который вместе с нардепом Александром Ливиком привлек субвенцию на строительство СЭС, рассказывал о том, как курировал процесс поиск фирмы-подрядчика.

- Мы собрали всевозможные желающие компании, которые занимаются энергетикой, на встречу. Там были и представители нашей крупной николаевской компании «Солар плюс». Какие были наши условия? Это все было прописано в тендере. Генподрядчик, который побеждает, он должен получить 22 миллиона гривен, начать строительные работы: подготовить строительную площадку, забор, свет, договориться с облэнерго, чтобы перенести сети. Потом за свои деньги, за 1 миллион 200 тысяч гривен купить солнечные панели, привезти, установить, подключить «зеленый» тариф и только после того будет расчет, - говорил тогда Макарьян.

Именно таким был план, который, по мнению нардепа, позволил бы в 2018 году запустить коммунальную СЭС. После того, как был проведен тендер, по словам Макарьяна, узнав, что торги выиграла неизвестная ему фирма, он обратился к мэру Вознесенска Виталию Лукову с просьбой не подписывать договор, пока нардеп не переговорит с директором фирмы-победителя.

- Мы пришли и я прямо сказал, что нас интересует одно - реализация проекта: «Вы должны в марте месяце подключиться к «зеленому» тарифу, получить остальную сумму денег, в размере 40-44 миллионов гривен. Мы вас поблагодарим, поблагодарим мэра и закроем проект, и пусть город генерирует деньги». На это генподрядчик, почему меня это все взбесило, генподрядчик встает и говорит: «Я не читал условия тендера, я не читал договора, извините, я свои деньги вкладывать не готов», - рассказывал в эфире программы Макарьян.

Слова нардепа о том, что такая встреча действительно была, подтверждает и директор «Укрспецсервиса».

- Он все правильно сказал. Была это встреча. Только есть один момент - я был всего полчаса на этом совещании. И я не говорил, что я не построю эту станцию. Я говорил, что я не построю ее в тот срок, в который они хотели. А они вместе с другим депутатом хотели, чтобы я ее построил к марту. Я сказал, что по договору она должна быть построена к августу. И я хочу посмотреть на то, построит ли другая фирма к марту, – отмечает руководитель «Укрспецсервиса».

При этом Козлов повторяет, что не понимает, зачем было объявлять торги, если их исход был изначально предрешен.

- Я до конца не понял, зачем объявляли этот тендер и зачем меня звали на то совещание, о котором говорит Макарьян, если никто не удосужился поинтересоваться, что мы из Чернигова. Началось все с того, что как только мы порог переступили, нам начали кричать, что мы какая-то левая фирма, – резюмировал он.

Кредит на строительство СЭС

Ещё один участник истории со строительством станции мэр Вознесенска Виталий Луков, говорит, что с тендером на строительство станции все хорошо. Но добавляет, что предстоит решать вопрос поиска дофинансирования проекта, так как на сегодня есть только 30% необходимой суммы.

- Назад дороги нет. Единственный вопрос есть с источникам финансирования. Может, народные депутаты привлекут еще государственные средства, потому что де-факто есть только 30 процентов от стоимости. Или с «Укргазбанком», так как есть предварительные договоренности, они рассчитаются с банком после завершения строительства, – отмечает Луков.

В свою очередь нардеп Александр Ливик подтвердил слова мэра Вознесенска о том, что «Укргазбанк» готов дать кредит на строительство станции.

- Они готовы дофинансировать после выполнения всех работ и получения «зеленого тарифа» той суммы, которой не будет хватать на тот момент. Потому что наши условия – это 50% первые наши, а 50% - банковский капитал. Чтобы уже в первый год работы половина прибыли от выработки шла коммунальному предприятию, громаде, а половина - на покрытие процентов по кредиту, - рассказывает нардеп.

При этом он добавил, что у фирмы, которая изначально была названа победителем тендера, могли возникнуть проблемы с дофинансированием проекта.

- Когда этот парень выиграл со своей фирмой, то много вопросов возникало: уставной капитал 9 тысяч, зарегистрировано по адресу еще пять-шесть фирм, и так далее. Вот такие были вопросы. У службы безопасности банка были вопросы по этой фирме. И вот, когда я встретился с руководителем этой фирмы, то я задал вопрос по своей тематике, так как работаю в топливно-энергетическом комитете и руковожу подкомитетом по альтернативным и возобновляемым (источникам энергетики, - авт.). Я знаю рынок, знаю цены. «Вот есть смета, документация. Покажи, за счет чего у тебя 12 или около того удешевление?», на что получил ответ, что «за счет оборудования», - пересказал беседу Ливик.

Нардеп добавил, что предприниматель так и не смог объяснить, за счет чего именно предложил меньшую стоимость, чем его конкуренты на торгах, и в результате отказался от победы в тендере.

Директор предприятия отрицает и эту информацию.

- Есть программы, по которым государственные банки финансируют аналогичные строительства по солнечной энергетике. Так вот, наша цифра полностью соответствовала тому пониманию строительства за 1 кВт, который предположительно может финансироваться государственным банком. Если же дороже, то там уже возникают сомнения, дешевле - тоже. Об этом я узнал уже в «Укргазбанке», когда мы там все встречались. Я просто изначально насчитал правильную цифру, - рассказывает он.

По информации издания «Наші гроші», которую предоставил главный редактор сайта «EcoTown» и руководитель сервиса «Джоуль» Роман Мрозакевич, цены панелей и инверторов «Житлопромбуд-Ники» являются адекватными, если оборудование новое и ввезено в Украину официально.

«По смете, на объекты основного назначения приходится 54,02 миллиона гривен. Таким образом, строительство самой электростанции стоит 20 088 гривен или $ 704 за кВт по курсу НБУ на дату подписания соглашения. В декабря 2017 года ГП «Златодар» заказало кровельную солнечную электростанцию ​​мощностью 74,2 кВт дороже - по $ 1022 за кВт, однако это в основном соответствовало рыночному уровню», - пишет издание.

В подвешенном состоянии

Пока немцы получают деньги за продажу «зеленой» электроэнергии, строительство солнечной станции в Вознесенске, несмотря на заверения участников процесса, висит на волоске. Ведь из-за поданного в суд иска может быть отменено решение тендерного комитета о признании «Житлорембуд-Ники» победителем. Или приостановлено действие договора на время судебных разбирательств, что затянет старт строительства. В результате это все может привести к удорожанию проекта, так как курс доллара растет, а солнечные панели закупаются именно в этой валюте.

Пока же, николаевская фирма получает декларацию Государственной архитектурной инспекции для начала работ, а заказчик строительства - КП «Альтен», готовится идти в суд.

При этом у предприятия нет прямых доказательств отказа «Укрспецсервиса» от подписания договора, так как директор «Альтена» Владимир Волков сказал следующее:

- Главный фактор, подтверждающий отказ «Укрспецсервиса» подписывать договор, является сам факт его не подписания, не прибытия к нам, в установленные законодательством сроки. Этого достаточно.

При этом он высказывает мнение, что иск в суд от «Укрспецсервиса» обоснован нежеланием платить гарантийный взнос.

- В исковом заявлении «Укрспецсервис» не согласен с решением. Также он оспаривает наши требования к банку выплатить нам 300 тысяч гривен в качестве тендерного обеспечения предложения «Укрспецсервиса», - говорит Волков.

Однако при всем этом Волков настроен оптимистично и заверяет, что в ближайшее время в Вознесенске приступят к строительству солнечного генератора.

- Процесс сейчас находится на стадии договор подписан с генеральным подрядчиком. Будем приступать к работам, как только позволит погода, - говорит Волков.

Так ли это - покажет время. А пока история со строительством солнечной электростанции в Вознесенске, в очередной раз красочно иллюстрирует то, как на Николаевщине рады приходу инвесторов.

Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»