На Николаевщине в 2017 году объемы сельского хозяйства упали на 9%

В Николаевской области в 2017 году общее производство продукции сельского хозяйства, по сравнению с 2016 годом, снизилось на 9%, в том числе продукции растениеводства – на 11%, животноводства – на 2%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В 2017 году в области собрали 2,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2% меньше, чем в 2016 году. Среди технических культур в 4,1 раза возросло производство рапса и кользы. В то же время валовой сбор сахарной свеклы уменьшился на 55%, а подсолнечника – почти на четверть, сои – на 44%. В прошлом году собрано 554,5 тысяч тонн овощей и накопано 183 тысячи тонн картофеля (на 32% меньше, чем в 2016 году). Валовой сбор плодов и ягод уменьшился на 8%, винограда – на 9%.

По предварительным итогам, производство мяса уменьшилось на 3% (получено 48,1 тысячи тонн), яиц - на 7% (252,7 миллиона), а молока – увеличилось на 0,2%, шерсти – на 7%.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлый год объемы промышленности Николаевщины выросли на 1,5%.