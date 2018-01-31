Николаевский горсовет из-за незаконного зонинга не может передавать землю в пользование или собственность

Николаевский городской совет с 30 января не может передавать землю в пользование или собственность. Это случилось из-за признания незаконным Плана зонирования территории Николаева.

Об этом сообщил директор юридического департамента городского совета Вячеслав Татаринов, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Вопрос зонинга, который признали незаконным суды двух инстанций, обсудили 31 января на депутатской комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и защиты прав потребителей.

- Наши доказательства, а также решение, принятое городским советом в декабре 2017 года с целью устранить несоответствия между Генеральным планом города и Планом зонирования, указанные прокураторой, суд не принял как должное устранение всех разногласий между градостроительными документами. Таким образом, План зонирования признан незаконным.

- Вступает в силу часть 3 статьи 24 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», согласно которой передача/предоставление земельных участков для градостроительных нужд запрещена без наличия Плана зонирования или детального плана территорий. План зонирования незаконный, детальные планы у нас не утверждены. Поэтому фактически передавать землю в пользование или собственность мы, начиная со вчерашнего дня, не можем. Согласно пункту 6 переходных положений того же Закона, под запрет попали и градостроительные условия и ограничения, - объяснил Вячеслав Татаринов.

При этом решения, принятые в период действия зонинга, являются действующими, однако потенциально каждый из субъектов, который докажет нарушение своих прав, может обжаловать любое из них. Это не касается возобновления договоров аренды. В качестве возможных вариантов решения проблемы Татаринов назвал принятие детальных планов отдельных территорий, или разработку и принятие нового Плана зонирования.

После обсуждения депутаты решили рекомендовать профильному заместителю городского головы Юрию Андриенко разобраться в вопросе, принять срочные меры, предоставить план мероприятий по выходу из ситуации в кратчайшие сроки и соответствующую смету.